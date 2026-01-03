El Gobierno lanzó el Plan Viajá+: cómo funciona la alternativa al PreViaje para el turismo de verano 2026

La iniciativa del Banco Nación apuesta al financiamiento y los descuentos directos para sostener el turismo en plena temporada alta. Permite financiar vacaciones en hotelería, pasajes, gastronomía y balnearios sin reintegros posteriores.

El Banco Nación lanzó el Plan Viajá+. Foto: Unsplash / BNA.

En plena temporada alta, el Gobierno de Javier Milei presentó el Plan Viajá+, una nueva herramienta para incentivar el turismo interno a través de beneficios financieros del Banco Nación.

El programa apunta a facilitar los viajes por el país durante el verano mediante descuentos, cuotas sin interés y préstamos personales, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.

El Banco Nación lanzó el Plan Viajá+. Foto: BNA.

A diferencia del histórico PreViaje, basado en reintegros estatales posteriores al consumo, el Plan Viajá+ no implica transferencias directas del Estado. En su lugar, se apoya en instrumentos financieros del sistema bancario para estimular la demanda turística y el consumo en sectores clave como hotelería, gastronomía y transporte.

¿Cómo funciona el Plan Viajá+ del Banco Nación?

El programa está disponible para clientes del Banco Nación y se articula principalmente a través de la aplicación BNA+ y de las plataformas BNA Viajes y Tienda BNA. Desde allí, los usuarios pueden acceder a prestadores turísticos adheridos y obtener promociones exclusivas pagando con tarjetas del banco o mediante MODO.

Uno de los ejes centrales del plan son los préstamos personales a sola firma, que permiten financiar gastos turísticos sin recurrir al límite de las tarjetas de crédito. Los créditos alcanzan hasta los 5 millones de pesos, con tasa fija y plazos de hasta 18 meses.

El Gobierno reemplaza el PreViaje con créditos y beneficios para viajar por Argentina. Foto: Reuters.

Descuentos, cuotas y créditos: los principales beneficios

El Plan Viajá+ incluye una amplia gama de beneficios que abarcan distintos rubros del turismo. Entre ellos se destacan los descuentos en balnearios, el financiamiento en cuotas para hotelería y hosterías, promociones en gastronomía y productos regionales, y ahorros en pasajes nacionales, alquiler de autos y agencias de turismo.

Esta combinación busca atender tanto al viajero ocasional como a quienes planifican vacaciones más extensas, ofreciendo alternativas de pago en un escenario marcado por la caída del consumo.

Mendoza fue una de las primeras provincias en adherir formalmente al Plan Viajá+. A través del Ente Mendoza Turismo, el gobierno provincial coordinó con el Banco Nación la incorporación de prestadores registrados, asegurando que los beneficios alcancen a la oferta turística formal.

El Gobierno reemplaza el PreViaje con créditos y beneficios para viajar por Argentina. Foto: NA/Latitur.

El lanzamiento del Plan Viajá+ marca un cambio en la política turística nacional. Mientras el PreViaje funcionaba como un esquema de subsidios directos al consumo, la nueva propuesta se inscribe en la lógica del gobierno libertario: menor intervención estatal directa y mayor protagonismo de herramientas financieras.

Con el verano como prueba de fuego, el Plan Viajá+ buscará medir su impacto real en uno de los sectores más sensibles de la economía argentina.