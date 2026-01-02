Cuenta DNI lanza un nuevo descuento con YPF para enero 2026: cómo ahorrar hasta $8.000 por semana

La billetera virtual del Banco Provincia suma una promoción imperdible junto a YPF para todo enero: ofrece 25% de ahorro en sus locales.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

El Banco Provincia comenzó el año con descuentos y promociones a través de su billetera virtual, Cuenta DNI, destinada directamente a beneficiar a más de 10 millones de usuarios en todo el territorio bonaerense. Ahora, a las clásicas ofertas diarias que ofrece cada mes se suma una imperdible.

El nuevo beneficio de Cuenta DNI para enero 2026

Junto a la petrolera de bandera, YPF, lanza un nuevo beneficio que colabora con la economía de bolsillo de los consumidores en ciudades y rutas, ya que permite ahorrar un porcentaje considerable. Se trata de un 25% de ahorro en locales los fines de semana, con tope semanal de reintegro.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

De esta manera, la alianza entre YPF y Cuenta DNI suma una promoción pensada para quienes buscan ahorrar durante las vacaciones sin resignar consumos habituales. ¿En qué consiste la promoción?

Se trata del beneficio FULL YPF, que ofrece un 25% de ahorro en compras realizadas en locales Full YPF adheridos. La promoción está vigente todos los sábados y domingos del mes de enero, lo que la convierte en una opción atractiva para los clientes de ambas marcas.

¿Cuál es el tope de reintegro de la promoción de YPF y Cuenta DNI?

El beneficio cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por semana, permitiendo planificar mejor los gastos y maximizar el ahorro. Además, es importante tener en cuenta que la promoción no aplica para la compra de combustibles, sino exclusivamente para consumos en tiendas Full YPF. De esta manera, el acuerdo apunta a acompañar a los usuarios en compras cotidianas durante el receso vacacional.

YPF, nafta, combustible, estación de servicio, NA

Con este nuevo beneficio, YPF y Cuenta DNI refuerzan su propuesta de promociones, ofreciendo una alternativa concreta para cuidar el bolsillo en las vacaciones de verano.

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos:

Descargar la app de forma gratuita desde Google Play o App Store.

Sacar una foto del DNI (frente y dorso) con la cámara del celular.

Realizar un escaneo facial, asegurándose de no usar lentes, gorras o vinchas.

Completar los datos personales solicitados y configurar una clave de acceso.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026