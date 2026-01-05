Nuevo beneficio de ANSES para personas que perdieron su trabajo: los requisitos para cobrar la ayuda de $340.000

El monto de la ayuda económica aumenta de manera automática y alcanza a distintos tipos de trabajadores. Qué se necesita para iniciar el trámite en 2026 y cuáles son los perfiles que aplican.

ANSES: a quiénes les corresponde el beneficio para personas sin trabajo y cómo acceder. Foto: -

En un contexto de alta rotación laboral y búsqueda activa de empleo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, un beneficio económico destinado a personas que perdieron su trabajo formal.

Desde enero 2026, la ayuda puede alcanzar los $341.000 mensuales, gracias a su actualización automática vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

ANSES: a quiénes les corresponde el beneficio para personas sin trabajo y cómo acceder. Foto: ANSES.

La prestación está pensada como un ingreso de contención para quienes fueron despedidos sin causa o finalizaron un contrato laboral, y busca garantizar un respaldo económico mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral.

Según informó el organismo, el monto a cobrar equivale al 75% del mejor salario registrado en los seis meses anteriores al despido, con un tope máximo definido para cada período.

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo?

El beneficio alcanza a distintos perfiles laborales contemplados por la normativa vigente. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia , incluidos en el régimen general.

Empleados eventuales o de temporada , que hayan cumplido con los períodos mínimos de trabajo.

Obreros de la construcción, bajo un esquema específico acorde a su modalidad laboral.

En todos los casos, el monto final puede variar según la cantidad de aportes realizados y el salario percibido antes de quedar sin empleo.

Desde enero 2026, la ayuda puede alcanzar los $341.000 mensuales. Foto: archivo A24.

Desde ANSES explicaron que la Prestación por Desempleo está directamente ligada al Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que implica que cada incremento escalonado del SMVM impacta de forma automática en los valores del beneficio. De esta manera, el tope mensual y los importes a cobrar se actualizan sin necesidad de nuevos trámites.

Requisitos según el tipo de trabajador

Las condiciones para acceder al beneficio varían de acuerdo con la actividad desempeñada antes de la desvinculación laboral:

Trabajadores permanentes : deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años .

Trabajadores eventuales o de temporada : se requiere un mínimo de 90 días trabajados en el último año.

Obreros de la construcción: deben contar con ocho meses de aportes en los últimos dos años.

La Prestación por Desempleo está directamente ligada al Salario Mínimo, Vital y Móvil, Foto: ANSES.

Además, ANSES remarca que el trámite debe iniciarse dentro de los plazos establecidos luego del despido. De no hacerlo en tiempo y forma, el derecho a cobrar la prestación puede perderse.

Con esta actualización, la Prestación por Desempleo se consolida como una de las principales herramientas de asistencia para quienes atraviesan una situación de pérdida laboral, ofreciendo un respaldo económico ajustado a la evolución salarial y al contexto económico del país.