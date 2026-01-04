Calendario de la ANSES: qué prestaciones sociales se cobran del 5 al 9 de enero de 2026

domingo, 4 de enero de 2026, 17:55
Calendario de la ANSES para enero de 2026.
Calendario de la ANSES para enero de 2026. Foto: Pexels.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inicia esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero de 2026, conforme lo establecido en el calendario de pagos.

En la primera semana completa de enero se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

En la primera semana de enero se cobrarán las prestaciones que no superen el haber mínimo. Foto: Pexels.

Las prestaciones sociales tendrán un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación de noviembre (2,5%). Las actualizaciones toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, dando el valor exacto.

ANSES: el calendario del 5 al 9 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

¿Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación?

Las prestaciones sociales tendrán un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación de noviembre. Foto: Pexels.

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se hace cada mes. A continuación, los pasos:

  • Ingresar a la página de la ANSES.
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.
  • Hacer clic en el botón “Consulta”.
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).

¿Cuánto cobran los jubilados en enero de 2026?

  • Jubilación mínima: el haber base llega a $349.299,31. Al sumar el bono de $70.000, el total de bolsillo se ubica en $419.299,31.
  • Jubilación máxima: el techo para las prestaciones superiores del sistema asciende a $2.350.453,71.
  • PUAM: el valor actualizado es de $279.439,45. Con el extra de $70.000, la cifra final es de $349.439,45.
  • PNC: para casos de invalidez o vejez, el monto base es $244.509,52. Junto con el bono, el beneficiario cobra $314.509,52.