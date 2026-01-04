Calendario de la ANSES: qué prestaciones sociales se cobran del 5 al 9 de enero de 2026

Las prestaciones sociales tendrán un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación de noviembre. Las actualizaciones toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, dando el valor exacto.

Calendario de la ANSES para enero de 2026. Foto: Pexels.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inicia esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero de 2026, conforme lo establecido en el calendario de pagos.

En la primera semana completa de enero se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

En la primera semana de enero se cobrarán las prestaciones que no superen el haber mínimo. Foto: Pexels.

ANSES: el calendario del 5 al 9 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

¿Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación?

Las prestaciones sociales tendrán un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación de noviembre. Foto: Pexels.

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se hace cada mes. A continuación, los pasos:

Ingresar a la página de la ANSES.

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).

