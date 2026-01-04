Calendario de la ANSES: qué prestaciones sociales se cobran del 5 al 9 de enero de 2026
Las prestaciones sociales tendrán un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación de noviembre. Las actualizaciones toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, dando el valor exacto.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inicia esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero de 2026, conforme lo establecido en el calendario de pagos.
En la primera semana completa de enero se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
ANSES: el calendario del 5 al 9 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
¿Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación?
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se hace cada mes. A continuación, los pasos:
- Ingresar a la página de la ANSES.
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón “Consulta”.
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).
¿Cuánto cobran los jubilados en enero de 2026?
- Jubilación mínima: el haber base llega a $349.299,31. Al sumar el bono de $70.000, el total de bolsillo se ubica en $419.299,31.
- Jubilación máxima: el techo para las prestaciones superiores del sistema asciende a $2.350.453,71.
- PUAM: el valor actualizado es de $279.439,45. Con el extra de $70.000, la cifra final es de $349.439,45.
- PNC: para casos de invalidez o vejez, el monto base es $244.509,52. Junto con el bono, el beneficiario cobra $314.509,52.