Caputo salió a defender el préstamo que concretó el Banco Central por 3000 millones de dólares: “Besos para todos y sigan participando”

El ministro de Economía defendió el REPO que negoció el Banco Central con seis bancos internacionales y aseguró que esos US$3.000 millones son “para cancelar US$4.300 millones” que vencen este viernes 9 de enero.

Luis Caputo Foto: REUTERS

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el préstamo que concretó el Banco Central por US$3.000 millones este miércoles 7 de enero y arremetió contra el kirchnerismo al afirmar que “ya no psicopatean a nadie”. El funcionario defendió el REPO que negoció el organismo con seis bancos internacionales y aseguró que ese dinero es “para cancelar US$4.300 millones” que vencen este viernes 9.

“O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, expuso en sus redes sociales oficiales. Además, agregó que el kirchnerismo “siempre se dedicó a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron)”.

En ese sentido, Caputo explicó la diferencia de la “deuda” que se tomó durante los gobiernos kirchneristas con el REPO que se anunció este miércoles 7 de enero. “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, indicó.

El funcionario añadió “festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo” y señaló que la administración libertaria “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones”. “Besos para todos y sigan participando”, concluyó Caputo.

De esta manera, el ministro de Economía defendió el REPO que consiguió a 48 horas del pago de vencimientos de deuda. El mismo tendrá un plazo de un año y 12 días (372 días), el cual se abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, resultando equivalente a una tasa del 7,4% anual.

Cabe recordar que el viernes 9 de enero vencen los bonos emitidos en agosto de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda. En total, se contabilizan US$4.200 millones que deberá afrontar el Ejecutivo.

Cómo fue el movimiento del Banco Central para cancelar 3000 millones de dólares de deuda

La transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días, según un comunicado de la entidad. “Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país”, añadió el parte oficial.

La entidad a cargo de Santiago Bausili indicó que “en esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por US$4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado” y añadió: “A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”.

Banco Central. Foto: NA

El BCRA afirmó que “el fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”.

El préstamo casi que duplica el dinero que le faltaba al Tesoro Nacional para completar el pago de este viernes, con lo cual se entiende que el excedente serán para fortalecer las reservas del Banco Central. Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público. En tanto, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda sea reinvertido en deuda argentina.