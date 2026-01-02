Pullaro le respondió a Caputo por el ingreso de 800 millones de dólares al país: “Santa Fe no puede perder un peso”

El gobernador de Santa Fe habló tras la deuda que tomó en el exterior por 800 millones de dólares mediante la emisión de un bono internacional y se negó al pedido de Caputo, quien le dijo que ingrese el dinero a la Argentina bajo el esquema cambiario vigente.

El gobernador de Santa Fe se distanció del pedido de Nación. Foto: ON24

Maximiliano Pullaro confirmó que mantuvo un diálogo con Luis Caputo, en torno a los 800 millones de dólares que la Provincia consiguió a través de una colocación de deuda en los mercados internacionales y que el ministro de Economía solicitó que fueran ingresados inmediatamente al país. La administración santafesina rechazó ese pedido del Gobierno nacional y fundamentó su postura: el gobernador de Santa Fe sostuvo que bajo las condiciones cambiarias actuales, no puede asumir un riesgo que pueda traducirse en pérdidas para las arcas provinciales.

Los fondos en cuestión provienen de un bono de USD 800 millones emitido a principios de diciembre 2025, con un plazo de nueve años y una tasa de interés nominal del 8,10%, emitido bajo legislación de Nueva York, operación que fue ampliamente demandada por inversores internacionales y locales como una señal de confianza. Pullaro explicó en diálogo con Cadena 3 que ese crédito está destinado específicamente “para obra pública, no para gastos corrientes”, y que por eso la provincia pretende traer los dólares de forma gradual y en función del pago de certificados de obras, en lugar de ingresarlos de inmediato sin protección cambiaria.

El gobernador de Santa Fe y el presidente mantienen una relación estrecha. Foto: Sol 91.5

“Los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó en relación a la volatilidad del tipo de cambio y a la necesidad de mecanismos de cobertura para preservar el valor de los recursos.

Pullaro aclaró que la decisión de Santa Fe no constituye “un desafío político al Gobierno nacional”, sino una postura técnica para resguardar los recursos provinciales. También señaló que la relación institucional con la Casa Rosada sigue siendo “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”. En ese sentido, fuentes del Ejecutivo provincial agregaron a Infobae: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”.

El ministro de Economía habló sobre el rumbo del país de cara al 2026. Foto: Noticias Argentinas

La discusión se produce en un momento en que la Nación enfrenta un fuerte vencimiento de deuda de más de USD 4.000 millones en los primeros días de 2026 y el ingreso de divisas de las jurisdicciones podría ayudar a las reservas o al financiamiento de esos compromisos. Sin embargo, desde la gobernación santafesina enfatizaron que la prioridad es garantizar que los recursos se utilicen de forma alineada con los fines para los cuales fueron obtenidos, especialmente en proyectos estratégicos de infraestructura y obra pública, antes que asumir un riesgo cambiario que reduzca su poder adquisitivo.

La provincia sostiene que los dólares deben acompañar la ejecución efectiva de los certificados de obra y no afectar el patrimonio financiero santafesino. Pullaro dejó abierta la posibilidad de coordinar con Nación si se consigue un instrumento financiero que asegure que ante un aumento del dólar la provincia estaría cubierta, frase que abre una alternativa para futuras negociaciones. “Santa Fe no puede perder un peso”, aseguró.