El Gobierno consiguió los fondos para pagar los vencimientos de deuda: cómo fue el movimiento

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$ 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

El Gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones. Esto se debe a que el Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo.

Entre los dólares adquiridos por distintas vías y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se logró reunir la suma necesaria para hacer frente a los vencimientos.

Un grupo de bancos había ofrecido un total de financiamiento potencial por US$ 7.000 millones, de los cuales el Gobierno tomaría unos US$ 1.600 millones para llegar a los pagos necesarios.

Banco Central de la República Argentina, BCRA. Foto: Reuters.

El primer día hábil del año, el Ejecutivo envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, tanto en dólares como en euros.

Se tratan de los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$ 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.

En tanto, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda sea reinvertido en deuda argentina.

Crecen las arcas del Tesoro

El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con US$ 1.970 millones.

A esa cuenta le falta agregar el ingreso de US$ 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue.

Son divisas que terminará de recibir el Tesoro esta semana.