ARBA: quiénes tendrán menos retenciones en Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 2026

La decisión apunta a aliviar la carga sobre determinados perfiles fiscales, sin modificar la estructura general. El cambio no implica una reducción generalizada de Ingresos Brutos, sino un reordenamiento de alícuotas y criterios de aplicación.

El régimen de retenciones y percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda fiscal. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) avanzó en una reorganización del sistema que impacta en comercios, profesionales y pequeñas empresas que operan en el distrito.

La iniciativa surge tras años de cuestionamientos por parte de los contribuyentes, especialmente por el efecto de las retenciones automáticas en contextos de baja actividad y márgenes ajustados.

En ese escenario, la decisión apunta a aliviar la carga sobre determinados perfiles fiscales, sin modificar la estructura general del impuesto ni afectar la recaudación.

El cambio no implica una reducción generalizada de Ingresos Brutos, sino un reordenamiento de alícuotas y criterios de aplicación. De este modo, algunos contribuyentes verán menores descuentos en cada operación, mientras que otros mantendrán el esquema actual.

El beneficio para contribuyentes cumplidores

El eje central de la reforma es el tratamiento diferencial para los denominados “contribuyentes cumplidores”. ARBA incluye en esta categoría a quienes presentan sus declaraciones juradas en término, no registran deudas exigibles y mantienen un historial fiscal regular.

Para este grupo, se prevé una reducción de las retenciones y percepciones aplicadas sobre acreditaciones, operaciones bancarias y pagos a proveedores.

En la práctica, esto podría traducirse en una menor afectación de la liquidez diaria, un punto sensible para comercios que trabajan con márgenes ajustados y plazos de cobro extendidos.

También, se beneficiarían profesionales independientes y pymes de servicios, sectores donde las retenciones suelen generar saldos a favor que luego resultan difíciles de recuperar.

Desde ARBA aclararon que los padrones se actualizan de manera periódica, por lo que la condición de cumplidor puede modificarse ante atrasos, inconsistencias u omisiones. Además, algunas actividades cuentan con regímenes especiales, lo que introduce diferencias según el sector.

El objetivo oficial es incentivar el cumplimiento voluntario, diferenciando a quienes mantienen un comportamiento fiscal regular. No obstante, especialistas señalan que el impacto real de la medida dependerá del contexto económico, la evolución de la actividad y la coordinación con otros niveles de gobierno, en especial el nacional.