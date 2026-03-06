ARBA Foto: Foto generada con IA

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) definió el calendario actualizado del Impuesto Inmobiliario 2026, que incluye nuevas fechas de vencimiento y un esquema de beneficios que premia a quienes mantienen sus obligaciones al día. El tributo podrá abonarse de manera anual o en cuotas, y quienes paguen dentro de los plazos establecidos accederán a descuentos importantes que pueden llegar hasta el 15%.

Cuándo se paga el Impuesto Inmobiliario 2026

Para este ejercicio, ARBA estableció un cronograma escalonado según el tipo de inmueble: urbano edificado, urbano baldío y rural. La cuota 1 y el pago anual del Inmobiliario Urbano tuvieron una prórroga excepcional que extendió el vencimiento hasta el 26 de febrero, lo que otorgó más margen para que los contribuyentes cumplieran con la obligación sin perder beneficios.

En el caso del Inmobiliario Rural, el primer vencimiento del año está fijado para el 17 de marzo, desde donde inicia el calendario de pagos para este segmento. La organización por cuotas permite planificar el gasto y evitar recargos por mora.

Impuesto Inmobiliario Urbano, ARBA

Qué descuentos ofrece ARBA en 2026

El organismo mantiene un esquema de incentivos orientado a favorecer el cumplimiento en término. Entre los beneficios destacados se encuentran:

15% de descuento para quienes opten por el pago anual anticipado , siempre que no registren deudas exigibles.

10% adicional para contribuyentes que se encuentren al día y elijan abonar en cuotas bajo buen cumplimiento.

Rebajas complementarias para quienes se adhieran al débito automático, lo que facilita la gestión y reduce posibilidades de atrasos.

En total, el tope de descuento posible para el ciclo tributario 2026 es de hasta el 15%, según confirmó ARBA.

Cómo descargar la boleta del Inmobiliario

Los contribuyentes pueden consultar deudas, generar boletas y efectuar pagos desde la página oficial de ARBA. El procedimiento es sencillo:

Ingresar al portal del organismo. Seleccionar “Iniciar trámite”. Ingresar el Número de Partida del inmueble. Visualizar cuotas pendientes y descargar la boleta digital.

Este proceso también puede realizarse desde el celular, ya sea a través del navegador o mediante la aplicación oficial ARBA Móvil, disponible en las tiendas digitales.

Patentes, inmobiliario e Ingresos Brutos. Foto: ARBA

Formas de pago disponibles

ARBA ofrece múltiples métodos que facilitan el cumplimiento y evitan traslados:

Pago mediante código de pago electrónico .

Homebanking o aplicación del banco.

Billeteras virtuales como Cuenta DNI, Mercado Pago o MODO , escaneando el código QR de la boleta.

Pago con tarjeta de crédito o débito directamente desde la web de ARBA.

Una vez acreditado el pago, el contribuyente recibe un comprobante digital, generalmente de manera inmediata.

Un calendario digital pensado para evitar demoras

Con un sistema totalmente online y sin necesidad de realizar trámites presenciales, ARBA busca simplificar la gestión tributaria, reducir demoras y fomentar el cumplimiento temprano. Consultar deudas, regularizar pagos y aprovechar los descuentos disponibles es mucho más ágil en comparación con años anteriores.