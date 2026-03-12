Histórica caída de Lumilagro tras 83 años de producción. Foto: argentina.gob.ar

Lumilagro, una de las empresas más reconocidas en la fabricación de termos y que funciona desde 1941, dio un giro inesperado en su producción tras 83 años de funcionamiento. Desde una caída de ventas del 50%, la empresa decidió desvincular a 170 trabajadores y comenzar a producir en China, reinventando por completo su modelo productivo.

La marca fue creada por cuatro familias, y actualmente es conducida por la cuarta generación de los Nadler y los Suranyi. El fundador fue Eugenio Suranyi, tío bisabuelo de Martín Nadler, que en la actualidad es el director ejecutivo y dueño de Lumilagro.

Una marca única en fabricación de termos de vidrio en América

Tras la drástica caída de ventas y la importación de termos sin control, la empresa debió tomar la decisión de no fabricar más termos de vidrio en su fábrica en Tortuguitas.

“Se consumen 4 millones de termos anuales en Argentina y solo de Paraguay ingresaron 4 millones, más lo que ingresa por el norte. Son termos tóxicos y truchos. Cuando están en contacto con agua caliente, desprenden metales cancerígenos”, expresó Martín Nadler.

Termo de vidrio Lumilagro.

“Nos preocupa la salud de la gente. El Estado no dedica ni el mínimo esfuerzo para protegernos del contrabando, si bien sabemos que es una política de Estado para bajar el precio de las cosas sea como sea”, agregó.

“En ventas estamos 50 y 50 entre acero y vidrio, cuando el vidrio siempre fue tres veces más que el acero. Nos golpeó mucho el contrabando. La caída de ventas es del 50%, pese a que cuando hay recesión aumenta la venta de termos porque el mate es de primera necesidad, no importa la situación económica”, expresó. La entrada de termos importados afectó al termo de vidrio, que era el más vendido de Lumilagro.

“Por todo esto, en nuestra planta de Tortuguitas ya no fabricamos termos de vidrio y bajamos a la mitad la fabricación de termos de acero que hacemos desde hace 20 años”, agregó Nadler.