Patentes argentinas. Foto: NA

El nuevo esquema del Impuesto a los Automotores de 2026 comenzará a funcionar en la Provincia de Buenos Aires desde marzo. La Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) confirmó que la actualización combina una reducción de la carga tributaria para el 75% de los vehículos con un plan de pago en hasta 10 cuotas mensuales. El objetivo oficial es darles más previsibilidad a los contribuyentes en un contexto económico ajustado.

El punto central de la reforma es la modificación de la tabla de alícuotas. Hasta ahora tenía 15 tramos, y a partir de este año se reordenará en 5 franjas según la base imponible y con porcentajes más bajos que los vigentes.

En este sentido, se destaca que la alícuota mínima pasa de 3,64% a 1% y que la máxima baja de 5% a 4,5%.

ARBA; Impuesto a los Automotores. Foto: ARBA.

Con estos ajustes, ARBA estima que la carga efectiva del impuesto quedará en torno al 1,9%. Según el organismo, esto representa una disminución del 65% frente a lo que se pagaba en 2019 y consolida un esquema más progresivo y equilibrado.

Cristián Girard, el director ejecutivo de ARBA, explicó que la provincia viene modificando el tributo desde 2020 para hacerlo “más progresivo” y evitar que los vehículos de mayor valuación terminen con una carga relativamente menor. “En 2026, el 75% pagará menos que en 2025 y podrá hacerlo en 10 cuotas mensuales. Eso mejora la previsibilidad y facilita el cumplimiento”, señaló.

Desde cuándo entra en vigencia el nuevo esquema de patentes en la provincia de Buenos Aires

Patentes, ARBA

Según lo indicado por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), el primer vencimiento operará a partir del próximo 10 de marzo, fecha desde la cual comenzará a regir el nuevo esquema. Quienes opten por el pago anual podrán acceder a un descuento de hasta el 15%, mientras que quienes abonen las respectivas cuotas a término obtendrán una bonificación de hasta el 10% por buen cumplimiento.

Cómo será el nuevo calendario de pagos y cuántas cuotas habrá

El nuevo calendario de cuotas será de carácter mensual y correrá de marzo hasta diciembre, contabilizando un total de 10 vencimientos. Además, existe la opción de saldar los compromisos en un solo pago, que otorga un considerable descuento de la suma total.

Quienes paguen el tributo en tiempo y forma de manera mensual también se verán beneficiados con un descuento del 10% sobre el total.

Las claves para los automovilistas: ¿Qué cambia respecto al sistema anterior de ARBA?

El nuevo esquema de ARBA modifica la dinámica del impuesto y la forma en la que se organiza el pago a lo largo del año. Las principales novedades son:

El pago será mensual, de marzo a diciembre , en un esquema de 10 cuotas .

Sigue disponible el pago anual , que permite acceder al descuento por anticipación.

Tres de cada cuatro vehículos tendrán una baja nominal en la patente , según estimaciones oficiales.

El rediseño del impuesto busca alinear el aporte con la capacidad contributiva y corregir inequidades del sistema anterior.

Esta actualización marca un giro en la política tributaria bonaerense con impacto directo en millones de contribuyentes. El desafío será comprobar si la promesa de alivio se siente en los bolsillos a lo largo de 2026.