Cambia el descuento de carnicerías de Cuenta DNI para siempre: qué día está disponible y cuánto se puede ahorrar

La billetera virtual de Banco Provincia ofrece novedades para enero 2026, con una modificación en el descuento más utilizado por sus usuarios.

Préstamo con la Cuenta DNI. Foto: Reuters.

Cuenta DNI ofrece una extensa lista de descuentos y beneficios para sus usuarios, que se va renovando de manera mensual. Uno de los más utilizados es el que tiene que ver con carnicerías, que representaba uno de los mayores ahorros disponibles de la billetera virtual del Banco Provincia.

Históricamente, esta aplicación ofrecía un 35% de descuento en las compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías los sábados. Sin embargo, desde enero 2026 esto tuvo un cambio, que podría representar un reintegro mayor.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Cómo es el nuevo descuento para carnicerías de Cuenta DNI

Para el verano 2026, el descuento en carnicerías se sumó a otro beneficio de Cuenta DNI, que es el de comercios de cercanía. Ya no habrá que esperar a los sábados para poder aprovechar el ahorro, ya que este descuento estará disponible los viernes del mes.

Esta novedad ofrece un 20% de descuento todos los viernes en las compras en comercios de cercanía. El nuevo tope es de $5000 por semana, que se llega al gastar $25.000. En total, se podrían ahorrar un total de $20.000 en carnicerías durante el primer mes del año con la billetera virtual del Banco Provincia.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes , que se alcanza con $25.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes , en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos: