Descuentos en nafta y gasoil para enero 2026: los bancos y estaciones de servicio que adhieren

Enero representa un boom turístico en la Argentina y los ciudadanos suelen manejarse en auto por todo el país para conocer distintas provincias y puntos turísticos. Por eso, las estaciones de servicio darán beneficios bancarios. Los días, topes y condiciones del ahorro reflejados punto por punto a continuación.

Los descuentos y reintegros de combustibles previstos para el mes de enero. Foto: NA (Marcelo Capece)

Durante la temporada de verano del 2026, las estaciones de servicio más populares renuevan las promos y descuentos bancarios para aprovechar el boom del turismo. YPF, Axion, Shell, Puma y Gulf lanzaron descuentos de hasta el 30% en combustibles y reintegros que podrían llegar a los $25.000.

Banco Nación, Banco Ciudad, Galicia, Patagonia, Credicoop y Comafi son las entidades bancarias que se ponen al hombro este compromiso junto a las estaciones de servicio.

Nafta, combustible, YPF. Foto: archivo NA

Uno a uno, los descuentos en combustibles por cada estación de servicio

YPF, la cadena con mayor cantidad de descuentos

Banco Ciudad

10% de descuento

Tope: $10.000 por cuenta por mes

Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard

Días: lunes a viernes y domingo

Banco Nación

30% de descuento

Tope: $15.000 por cuenta por mes

Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard

Días: todos los días

Descuentos en YPF

Banco Macro

30% de descuento

Tope: $25.000 por cuenta por mes

Tarjetas: VISA, MODO

Días: martes a domingo

Banco Comafi

20% de descuento

Tope: $8.000 por semana

Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard

Días: lunes a viernes y sábado

Banco Galicia

15% de descuento

Tope: $15.000 por cuenta por mes

Tarjetas: Mastercard, MODO

Días: todos los días.

Banco Patagonia

25% de descuento

Tope: $15.000 por cuenta por mes

Tarjetas: Cuenta Sueldo VISA

Días: lunes a jueves.

Banco Credicoop

20% de descuento

Tope: $6.000 por semana (con haberes)

Tarjetas: Cabal, MODO, Débito y VISA

Días: lunes a viernes.

Shell, como YPF, pero con distintas condiciones

Banco Ciudad:

10% de descuento

Tope: $10.000 por cuenta por mes

Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard

Días: lunes a viernes y domingo.

Banco Nación:

30% de descuento

Tope : $15.000 pagando solo con MODO

Todos los días.

Shell, precio de los combustibles. Foto: REUTERS

Banco Santa Fe:

20% de descuento

Tope: $20.000 por mes

Tarjetas: VISA, MODO y Mastercard

Días: de martes a domingo.

Banco Comafi:

20% de descuento

Tope: $8.000 por semana

Tarjetas: MODO, VISA y Mastercard

Todos los días.

Banco Galicia:

15% de descuento

Tope: $15.000 por cuenta por mes

Tarjetas: Mastercard, MODO

Días: todos los días

Banco Patagonia:

25% de descuento

Tope: $15.000 por cuenta por mes

Tarjetas: Cuenta Sueldo VISA

Días: lunes a jueves

Banco Credicoop:

20% de descuento

Tope: $6.000 por semana (con haberes)

Tarjetas: Cabal, MODO, Débito y VISA

Días: lunes a viernes.

Axion Energy: los descuentos con la app ON y otros

Axion Energy ofrece de base descuentos para aquellas personas que tengan instalada la aplicación ON (Axion Energy) en sus celulares.

App ON Energy ofrece grandes descuentos.

Banco Ciudad: 10% (igual que en YPF).

Banco Santa Fe: 20% de descuento, tope $20.000 mensuales , con VISA y Mastercard, de martes a domingo .

Banco Comafi: 20% de descuento, tope $8.000 por semana , con VISA, MODO y Mastercard, de lunes a domingo .

Banco Nación: 30% de descuento (mismas condiciones que en YPF).

Banco Galicia: 15% (igual que en YPF).

Banco Patagonia: 25% (igual que en YPF).

Banco Credicoop: 20% (igual que en YPF).

Puma Energy: los descuentos vigentes

Puma concentra sus promociones en menos bancos, pero se suman los beneficios de la app Puma Pris.

Banco Comafi:

15% de descuento.

Tope: $7.000 por semana .

Tarjetas: MODO .

Días: lunes a sábado

Banco Nación: 30% de descuento, pagando solo con MODO, todos los días.

Estaciones de Servicio Puma

Banco Galicia: 15% (mismas condiciones que en YPF).

Banco Patagonia: 25% (mismas condiciones que en YPF).

Banco Credicoop: 20% (mismas condiciones que en YPF).

Gulf: menos descuentos pero sirven

Gulf cuenta con beneficios más acotados que pueden aprovecharse.

Banco Nación: 30% de descuento. Tarjetas: solo MODO . Días: lunes a viernes.

Banco Patagonia: 25% (mismas condiciones que en YPF).

Banco Credicoop: 20% (mismas condiciones que en YPF).

Los consejos a la hora de ahorrar

A la hora de ahorrar en nafta y gasoil durante enero de 2026, la clave está en la planificación. Conviene organizar las cargas de acuerdo con el día en que cada banco otorga mayores bonificaciones, sin perder de vista los límites de reintegro, ya sean semanales o mensuales.

Las billeteras virtuales y las aplicaciones oficiales de las petroleras, como MODO, YPF App, ON o Puma Pris, suelen concentrar los beneficios más atractivos, siempre que se utilice el medio de pago habilitado para cada promoción. También es fundamental chequear que la estación de servicio participe de la oferta vigente. Por último, repartir las cargas a lo largo del mes, en lugar de hacer una sola carga grande, permite aprovechar mejor los descuentos y maximizar el ahorro final.