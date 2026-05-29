Descuentos para argentinos en Uruguay Foto: Turismo Montevideo

Montevideo vuelve a mover fichas para seducir al viajero argentino con una estrategia que combina cercanía, promociones y una oferta mucho más amplia que la postal clásica de Ciudad Vieja, Rambla y Mercado del Puerto. La ciudad impulsa beneficios a través de la plataforma Montevideo Pass y del catálogo 48H Montevideo, donde se agrupan experiencias, descuentos y paquetes pensados para escapadas cortas con foco en cultura, gastronomía, vino, naturaleza y circuitos urbanos.

Beneficios para argentinos: qué descuentos ofrece hoy Montevideo

La apuesta llega en un contexto favorable para el turista extranjero: Uruguay mantiene IVA cero en hoteles y alojamientos durante todo el año para no residentes, y además ofrece una rebaja de 9 puntos de IVA en servicios gastronómicos, junto con beneficios en alquiler de autos y otros rubros turísticos, siempre que el pago se haga con medios electrónicos emitidos en el exterior o transferencia desde el exterior.

Qué hacer en Montevideo Foto: Turismo Montevideo

Montevideo, además, suma promociones puntuales a través de Montevideo Pass, con descuentos en museos, traslados, bodegas y propuestas culturales que apuntan a mejorar el presupuesto total del viaje. Entre las promociones visibles aparecen ventajas para quienes buscan estirar cada peso sin resignar experiencias.

Cómo llegar desde Buenos Aires y cuánto tarda el viaje

Para quienes viajan desde Buenos Aires, la escapada sigue siendo competitiva por distancia y practicidad. Colonia Express informa servicios diarios hacia Montevideo vía Colonia del Sacramento, con una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos, lo que consolida a la capital uruguaya como una salida ideal para un fin de semana largo o una pausa exprés de dos noches.

La cercanía sigue siendo uno de los grandes activos del destino: Montevideo se posiciona como una ciudad accesible tanto para viajes de último momento como para una planificación corta, especialmente entre quienes buscan salir del circuito local sin hacer un viaje largo.

Cuánto cuesta recorrer Montevideo en una escapada de 48 horas

Uno de los puntos más atractivos para el turista es que la ciudad ofrece herramientas para organizar una visita breve sin perder tiempo. El bus turístico oficial “Descubrí Montevideo” opera con dos circuitos diarios y tiene un precio general de $ 1000 uruguayos para turistas, con modalidad hop-on hop-off para subir y bajar durante 24 horas.

Montevideo busca seducir al viajero argentino Foto: Turismo Montevideo

Además, la Intendencia de Montevideo informa que quienes acceden a los beneficios turísticos vinculados a la tasa correspondiente pueden obtener 5% de descuento en ese ticket, lo que deja el valor en aproximadamente $ 950 uruguayos, una herramienta útil para quienes quieren recorrer varios puntos de la ciudad sin depender de taxis o traslados privados.

Teatro, museos y cultura: planes con entradas accesibles

El circuito cultural aparece como uno de los grandes diferenciales de Montevideo. El Teatro Solís, uno de los emblemas de la ciudad, ofrece visitas guiadas para conocer su historia y su arquitectura; una referencia publicada por Municipio B fija el precio general en $ 90 uruguayos, mientras que el programa de beneficios turísticos de Montevideo contempla un 50% de descuento en visitas guiadas, lo que puede reducir el acceso a cerca de $ 45 uruguayos según el voucher entregado por el alojamiento.

En Ciudad Vieja, otro atractivo con precio claro es el Museo Andes 1972, cuya entrada general cuesta US$ 8, según su sitio oficial. A eso se suma una promoción de 20% de descuento difundida por Montevideo Pass, lo que deja el ticket en US$ 6,40 para quienes aplican al beneficio.

Los lugares para visitar que van más allá de la Rambla

Montevideo busca romper con la idea de que ya fue “vista” por el turista argentino. Por eso impulsa recorridos más amplios y menos previsibles, donde conviven historia, música, literatura y gastronomía. El Mercado del Puerto sigue siendo una parada obligada por su peso histórico, su arquitectura de hierro y su concentración de parrillas, artesanos y músicos, pero no es lo único.

En el mapa actual también aparecen propuestas como el Circuito Latido Afro en Barrio Sur y Palermo, la ruta literaria Mirada Benedetti, el recorrido “Me divierte estar viva” dedicado a China Zorrilla y diversas experiencias vinculadas con bodegas cercanas a la ciudad. Todo eso forma parte de una estrategia que busca ampliar la mirada sobre Montevideo y mostrar una capital más diversa, creativa y contemporánea.

Bodegas, gastronomía y promos para gastar menos

Montevideo Pass suma promociones concretas para ordenar mejor el presupuesto del viaje. Entre las ofertas visibles figuran 20% de descuento en traslados al Aeropuerto de Carrasco, 25% de descuento en visitas a Bodega Familia Dardanelli, 20% de descuento en actividades de Castillo Pittamiglio, 10% de descuento en almuerzo en Arazá Cocina Nativa ciertos días y también 10% off en compras al contado o débito en el Mercado de los Artesanos.

Estas ventajas se integran con una oferta gastronómica y enoturística que busca atraer tanto a quienes viajan en pareja como a grupos de amigos o familias que prefieren una escapada corta, pero bien aprovechada. El objetivo de la ciudad es que el turista no solo llegue, sino que encuentre razones para quedarse más tiempo y volver.

Paquetes armados: cuánto salen las escapadas promocionadas

Para quienes prefieren resolver todo en formato paquete, durante la presentación de esta nueva ofensiva turística se difundieron ejemplos de escapadas de 3 días y 2 noches con valores desde US$ 197 por persona para una propuesta cultural y desde US$ 226 para un paquete con city tour, alojamiento y visitas a bodegas con degustación.

Ese formato apunta directamente al viajero que quiere una experiencia cerrada, con menor margen de error al momento de calcular costos y con actividades ya seleccionadas. En un mercado donde el precio pesa más que nunca, ese tipo de paquetes gana valor como herramienta comercial.

Hoteles con promociones y tarifas más competitivas

A eso se pueden sumar oportunidades en hotelería contratadas por separado. Como referencia actual, el Regency Way Montevideo Hotel publica tarifas promocionales con 25% off desde US$ 96, 30% off en estadías mínimas de 3 noches desde US$ 89 y descuentos de hasta 30% por reserva anticipada. Son valores que sirven como referencia para mostrar que la variable precio también empieza a jugar a favor en las escapadas urbanas a la capital uruguaya.

Si a eso se suma el beneficio de IVA cero en alojamiento para no residentes, Montevideo logra mejorar su competitividad frente a otros destinos de escapada regional.

Por qué Montevideo quiere volver a estar en el radar argentino

El resultado es una ciudad que quiere volver a correr la conversación turística entre los argentinos: más allá del paseo clásico por la Rambla, la nueva Montevideo se vende como una escapada donde conviven teatro, bodegas, compras, circuitos afro, literatura, gastronomía y descuentos concretos.

Y en tiempos en que el viajero compara cada gasto, esa combinación de cercanía, beneficios y experiencias reservables puede transformarse en una ventaja competitiva real frente a otros destinos de fin de semana de la región.