Gualeguaychú, ideal si querés ir y volver o dormir una noche. Foto: gualeguaychuterma

Si estás buscando un plan de 1 a 3 días para cortar la semana sin subirte a un avión, Entre Ríos tiene una ventaja clara: termas cerca de rutas principales, complejos grandes y opciones para ir en pareja, con amigos o en familia. Abajo te dejo tres destinos termales con precios actualizados, descuentos/promo y ubicación para que armes una escapada “llave en mano” (y sin sorpresas al llegar).

1) Gualeguaychú: las termas “más cerca” para una salida express

Gualeguaychú queda a 231 km de Buenos Aires (unas 3 horas aprox. según tránsito), ideal si querés ir y volver o dormir una noche.

Opción A — Termas del Guaychú (ruta y naturaleza)

Ubicación: Autovía RN 14 Km 63 (a 8 km del centro de Gualeguaychú). El complejo destaca por su entorno y por ofrecer 9 piscinas y sectores pensados para pasar el día completo.

Gualeguaychú queda a 231 km de Buenos Aires Foto: gualeguaychuterma

Precios (referencia 2026):

Entrada general: $20.000 (vigente hasta 30/06 según la publicación periodística).

Jubilados: $16.000 (hasta 30/06).

Menores: $16.000 (mencionado en la cobertura de tarifas 2026).

Desde 01/07 al 31/07 (otra referencia publicada): general $22.000, jubilados $18.000, menores $18.000.

Tip ahorro: si viajás en temporada alta o feriados, mirá las comunicaciones oficiales del complejo porque las tarifas pueden cambiar por período.

Opción B — Termas del Gualeguaychú (tarifa “local” + promo 4x3)

Este complejo publica un cuadro de tarifas con categorías claras (mayores, menores, jubilados y locales) y además ofrece una promo 4×3 en entradas (con cupón impreso, según el sitio).

Precios (según tarifario online):

Lunes a jueves: Mayores $17.000 / Menores $15.000 / Jubilados $15.000 / Locales $10.000 .

Viernes a domingo y feriados: Mayores $20.000 / Menores $18.000 / Jubilados $18.000 / Locales $10.000.

Descuento local (dato clave): aplica a personas con domicilio en Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy presentando DNI, según el mismo tarifario.

2) Villa Elisa: perfil bienestar (y tarifa “local” fuerte)

Villa Elisa está a 346–360 km de Buenos Aires (aprox. 3:30–3:45 hs, según ruta/condiciones), una buena distancia para un finde largo.

Ubicación del complejo: Ruta 130 Km 20, Villa Elisa, Entre Ríos. El predio se presenta como un complejo de 41 hectáreas orientado al descanso y al disfrute de aguas termales.

Tarifas (vigentes desde 01/04/2026)

General (13+): $23.000 .

Jubilados: $17.300 (presentando comprobante).

Menores (3 a 12): $11.500 .

0 a 2: sin cargo.

Vehículo: $4.800.

Las termas que combinan spa, naturaleza y relax total. Foto: Termas Villa Elisa

Descuentos útiles

Tarifa “Locales”: $11.500 , válida para residentes de zonas específicas (Departamento Colón, San Salvador y Primero de Mayo), presentando DNI, según el reglamento tarifario.

Personas con discapacidad (CUD): el ingreso sin cargo se gestiona con cupo online y condiciones detalladas por el complejo.

3) Federación: el clásico con parque termal + parque acuático (y entradas online)

Federación se ubica a 481 km de Buenos Aires (aprox. 5 horas estimadas en auto, según condiciones).

Precios Termas 2026 (incluye parque acuático)

El cuadro publicado por el destino informa que las tarifas incluyen acceso a Termas + Piscinas + Parque Acuático.

Adultos (general): $23.700 .

Menores (1 a 12): $11.900 .

Jubilados: $15.700.

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

Beneficios / condiciones para planificar mejor

El sitio oficial de información del destino indica que personas con CUD ingresan sin cargo (y acompañante si corresponde), bajo sus condiciones.

También se detalla la modalidad de entradas online , con validez de 30 días desde la compra y recomendación de guardar el QR.

Horarios informados por el portal oficial: Parque Termal 8:00–20:00 y Parque Acuático 11:00–19:00.

Mini-guía de ahorro