Escapada termal en Entre Ríos: 3 destinos con aguas calientes y promos para ir en 2026
Precios 2026, descuentos y ubicaciones de 3 termas top en Entre Ríos: Gualeguaychú, Villa Elisa y Federación. Ideal para un finde.
Si estás buscando un plan de 1 a 3 días para cortar la semana sin subirte a un avión, Entre Ríos tiene una ventaja clara: termas cerca de rutas principales, complejos grandes y opciones para ir en pareja, con amigos o en familia. Abajo te dejo tres destinos termales con precios actualizados, descuentos/promo y ubicación para que armes una escapada “llave en mano” (y sin sorpresas al llegar).
1) Gualeguaychú: las termas “más cerca” para una salida express
Gualeguaychú queda a 231 km de Buenos Aires (unas 3 horas aprox. según tránsito), ideal si querés ir y volver o dormir una noche.
Opción A — Termas del Guaychú (ruta y naturaleza)
Ubicación: Autovía RN 14 Km 63 (a 8 km del centro de Gualeguaychú). El complejo destaca por su entorno y por ofrecer 9 piscinas y sectores pensados para pasar el día completo.
Precios (referencia 2026):
- Entrada general: $20.000 (vigente hasta 30/06 según la publicación periodística).
- Jubilados: $16.000 (hasta 30/06).
- Menores: $16.000 (mencionado en la cobertura de tarifas 2026).
- Desde 01/07 al 31/07 (otra referencia publicada): general $22.000, jubilados $18.000, menores $18.000.
Tip ahorro: si viajás en temporada alta o feriados, mirá las comunicaciones oficiales del complejo porque las tarifas pueden cambiar por período.
Opción B — Termas del Gualeguaychú (tarifa “local” + promo 4x3)
Este complejo publica un cuadro de tarifas con categorías claras (mayores, menores, jubilados y locales) y además ofrece una promo 4×3 en entradas (con cupón impreso, según el sitio).
Precios (según tarifario online):
- Lunes a jueves: Mayores $17.000 / Menores $15.000 / Jubilados $15.000 / Locales $10.000.
- Viernes a domingo y feriados: Mayores $20.000 / Menores $18.000 / Jubilados $18.000 / Locales $10.000.
Descuento local (dato clave): aplica a personas con domicilio en Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy presentando DNI, según el mismo tarifario.
2) Villa Elisa: perfil bienestar (y tarifa “local” fuerte)
Villa Elisa está a 346–360 km de Buenos Aires (aprox. 3:30–3:45 hs, según ruta/condiciones), una buena distancia para un finde largo.
Ubicación del complejo: Ruta 130 Km 20, Villa Elisa, Entre Ríos. El predio se presenta como un complejo de 41 hectáreas orientado al descanso y al disfrute de aguas termales.
Tarifas (vigentes desde 01/04/2026)
- General (13+): $23.000.
- Jubilados: $17.300 (presentando comprobante).
- Menores (3 a 12): $11.500.
- 0 a 2: sin cargo.
- Vehículo: $4.800.
Descuentos útiles
- Tarifa “Locales”: $11.500, válida para residentes de zonas específicas (Departamento Colón, San Salvador y Primero de Mayo), presentando DNI, según el reglamento tarifario.
- Personas con discapacidad (CUD): el ingreso sin cargo se gestiona con cupo online y condiciones detalladas por el complejo.
3) Federación: el clásico con parque termal + parque acuático (y entradas online)
Federación se ubica a 481 km de Buenos Aires (aprox. 5 horas estimadas en auto, según condiciones).
Precios Termas 2026 (incluye parque acuático)
El cuadro publicado por el destino informa que las tarifas incluyen acceso a Termas + Piscinas + Parque Acuático.
- Adultos (general): $23.700.
- Menores (1 a 12): $11.900.
- Jubilados: $15.700.
Beneficios / condiciones para planificar mejor
- El sitio oficial de información del destino indica que personas con CUD ingresan sin cargo (y acompañante si corresponde), bajo sus condiciones.
- También se detalla la modalidad de entradas online, con validez de 30 días desde la compra y recomendación de guardar el QR.
- Horarios informados por el portal oficial: Parque Termal 8:00–20:00 y Parque Acuático 11:00–19:00.
Mini-guía de ahorro
- Si vas a Termas del Gualeguaychú, revisá la promo 4×3 y el requisito del cupón impreso antes de salir.
- En Villa Elisa, la tarifa local puede bajar mucho el costo si vivís en las zonas contempladas.
- En Federación, comprar online te puede ahorrar filas y te deja el QR listo para el ingreso.