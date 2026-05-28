Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
jueves, 28 de mayo de 2026, 15:23
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Gualeguaychú, ideal si querés ir y volver o dormir una noche.
Gualeguaychú, ideal si querés ir y volver o dormir una noche. Foto: gualeguaychuterma

Si estás buscando un plan de 1 a 3 días para cortar la semana sin subirte a un avión, Entre Ríos tiene una ventaja clara: termas cerca de rutas principales, complejos grandes y opciones para ir en pareja, con amigos o en familia. Abajo te dejo tres destinos termales con precios actualizados, descuentos/promo y ubicación para que armes una escapada “llave en mano” (y sin sorpresas al llegar).

1) Gualeguaychú: las termas “más cerca” para una salida express

Gualeguaychú queda a 231 km de Buenos Aires (unas 3 horas aprox. según tránsito), ideal si querés ir y volver o dormir una noche.

Opción A — Termas del Guaychú (ruta y naturaleza)

Ubicación: Autovía RN 14 Km 63 (a 8 km del centro de Gualeguaychú). El complejo destaca por su entorno y por ofrecer 9 piscinas y sectores pensados para pasar el día completo.

Gualeguaychú queda a 231 km de Buenos Aires Foto: gualeguaychuterma

Precios (referencia 2026):

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  • Entrada general: $20.000 (vigente hasta 30/06 según la publicación periodística).
  • Jubilados: $16.000 (hasta 30/06).
  • Menores: $16.000 (mencionado en la cobertura de tarifas 2026).
  • Desde 01/07 al 31/07 (otra referencia publicada): general $22.000, jubilados $18.000, menores $18.000.

Tip ahorro: si viajás en temporada alta o feriados, mirá las comunicaciones oficiales del complejo porque las tarifas pueden cambiar por período.

Opción B — Termas del Gualeguaychú (tarifa “local” + promo 4x3)

Este complejo publica un cuadro de tarifas con categorías claras (mayores, menores, jubilados y locales) y además ofrece una promo 4×3 en entradas (con cupón impreso, según el sitio).

Precios (según tarifario online):

  • Lunes a jueves: Mayores $17.000 / Menores $15.000 / Jubilados $15.000 / Locales $10.000.
  • Viernes a domingo y feriados: Mayores $20.000 / Menores $18.000 / Jubilados $18.000 / Locales $10.000.

Descuento local (dato clave): aplica a personas con domicilio en Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy presentando DNI, según el mismo tarifario.

2) Villa Elisa: perfil bienestar (y tarifa “local” fuerte)

Villa Elisa está a 346–360 km de Buenos Aires (aprox. 3:30–3:45 hs, según ruta/condiciones), una buena distancia para un finde largo.

Ubicación del complejo: Ruta 130 Km 20, Villa Elisa, Entre Ríos. El predio se presenta como un complejo de 41 hectáreas orientado al descanso y al disfrute de aguas termales.

Tarifas (vigentes desde 01/04/2026)

  • General (13+): $23.000.
  • Jubilados: $17.300 (presentando comprobante).
  • Menores (3 a 12): $11.500.
  • 0 a 2: sin cargo.
  • Vehículo: $4.800.
Las termas que combinan spa, naturaleza y relax total. Foto: Termas Villa Elisa

Descuentos útiles

  • Tarifa “Locales”: $11.500, válida para residentes de zonas específicas (Departamento Colón, San Salvador y Primero de Mayo), presentando DNI, según el reglamento tarifario.
  • Personas con discapacidad (CUD): el ingreso sin cargo se gestiona con cupo online y condiciones detalladas por el complejo.

3) Federación: el clásico con parque termal + parque acuático (y entradas online)

Federación se ubica a 481 km de Buenos Aires (aprox. 5 horas estimadas en auto, según condiciones).

Precios Termas 2026 (incluye parque acuático)

El cuadro publicado por el destino informa que las tarifas incluyen acceso a Termas + Piscinas + Parque Acuático.

  • Adultos (general): $23.700.
  • Menores (1 a 12): $11.900.
  • Jubilados: $15.700.
Parque Termal de Federación. Foto: NA.

Beneficios / condiciones para planificar mejor

  • El sitio oficial de información del destino indica que personas con CUD ingresan sin cargo (y acompañante si corresponde), bajo sus condiciones.
  • También se detalla la modalidad de entradas online, con validez de 30 días desde la compra y recomendación de guardar el QR.
  • Horarios informados por el portal oficial: Parque Termal 8:00–20:00 y Parque Acuático 11:00–19:00.

Mini-guía de ahorro

  • Si vas a Termas del Gualeguaychú, revisá la promo 4×3 y el requisito del cupón impreso antes de salir.
  • En Villa Elisa, la tarifa local puede bajar mucho el costo si vivís en las zonas contempladas.
  • En Federación, comprar online te puede ahorrar filas y te deja el QR listo para el ingreso.