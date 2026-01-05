Tip gasolero en vacaciones: cómo ahorrar en combustible desde el celular durante el verano 2026

Una vez resuelto el destino, el alojamiento es otro de los puntos ineludibles a buscar de manera estratégica por precio y cercanía a los lugares más tradicionales y bonitos de cada lugar.

Cómo ahorrar rumbo al rumbo turístico Foto: NA

Para muchas familias el verano es sinónimo de viajar y la playa es uno de los lugares predilectos elegidos por miles de personas, pero Córdoba con sus ríos y Mendoza con su encantador paisaje también son opciones siempre presentes en el radar de las familias argentinas.

Pero planificar las vacaciones y, sobre todo, para quienes lo hacen en auto propio y también para quienes el gasto es compartido con amigos, elegir las mejores rutas también es importante, entre otros factores, por las áreas de servicios. En este punto también implica pensar en el bolsillo, ya que con los precios de los combustibles registrando constantes subas, saber dónde cargar más barato puede marcar la diferencia entre un viaje económico o un gasto imprevisto que impacte en otras actividades del descanso.

Una de las herramientas que se consolidó como la más utilizada entre los conductores argentinos es la aplicación Dónde CargAR, la cual es gratuita y permite comparar precios de combustibles entre estaciones de servicio de todo el país, visualizar la información en mapas o listas y planificar paradas estratégicas antes de llegar a destino.

La aplicación que cuida tu bolsillo Foto: NA

¿Qué ventajas brinda?

Comparación en tiempo real

Es ideal para vacaciones largas porque indica qué estaciones hay a lo largo de tu ruta y cuánto costará llenar el tanque según el tipo de combustible y el vehículo.

Ahorro para otras actividades

El ahorro que se genera del combustible se puede destinar a invertir en actividades turísticas, comidas locales o regalos.

Este uso estratégico del celular transforma una acción cotidiana como cargar combustible en una decisión que puede reducir significativamente los costos del viaje, permitiendo utilizar el dinero ahorrado en otras cosas.

¿Dónde y cómo descargar Dónde CargAR?

La aplicación está disponible de forma gratuita para la mayoría de los viajeros que usan dispositivos móviles; según el sistema operativo del equipo, se podrá bajar desde Google Play Store, Uptodown y App Store.

Dato importante a saber sobre la aplicación Dónde CargAR a la hora del viaje

Tanto la disponibilidad como la actualización de precios pueden variar según la plataforma y la frecuencia con que los desarrolladores actualicen la base de datos.

Consejos para sacar más provecho en las vacaciones con la aplicación Dónde CargAR

Siempre es mejor comparar precios antes de salir entre las estaciones de servicio correspondientes al trayecto programado para evitar sorpresas.

Guardar estaciones de servicio favoritas y más convenientes de rutas específicas.

Combinar con otras aplicaciones de viajes, es decir, utilizar las aplicaciones de navegación o de planificación de rutas junto con Dónde CargAR para aprovechar al máximo cada parada.

Con esta previsibilidad, ahorrar dinero y combustible ya no será cuestión de suerte porque, con la tecnología adecuada, cada litro cuenta para que las vacaciones se aprovechen mejor y sean más económicas.

El Gobierno aplicó otra suba parcial de los impuestos al combustible

El litro de nafta súper aumentará $17,29 sobre los valores vigentes y el gasoil $14,39 tras la aplicación parcial del alza en el ICL. Por su parte, el ajuste sobre al IDC generará un incremento de $1,059 por litro en la nafta y de $1,640 por litro en el gasoil.

“Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, indicó el decreto.

YPF aumentará un 3,5% el valor de su nafta a partir de julio de 2025. Foto: NA (Marcelo Capece)

En el caso del gasoil, además de la actualización por general por ICL e IDC, también habrá un monto fijo adicional de $7,792 por litro para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico.

La medida mencionó la determinación de esa suma extra de ICL en el área conformada por las provincias de:Chubut,La Pampa,Neuquén,Río Negro,Santa Cruz,Tierra del Fuego,AntártidaeIslas del Atlántico Sur, el partido dePatagonesde la provincia de Buenos Aires y el departamento deMalargüede la provincia deMendoza.