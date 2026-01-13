La inflación en 2025 fue de 31,5%, la más baja en los últimos 8 años
Lo anunció el INDEC. El número de diciembre fue de 2,8% y tuvo un repunte en relación al 2,5% del mes de noviembre.
La inflación de diciembre fue del 2,8%, por lo que cerró el 2025 con un 31,5%, según informó este martes el INDEC. En tanto, tuvo una leve suba en la relación al 2,5% de noviembre.
De esta manera, la inflación el número del 2025 alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).
Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.
Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).
Inflación INDEC 2025, mes a mes
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto: 1,9%
- Septiembre: 2,1%
- Octubre: 2,3%
- Noviembre: 2,5%
- Diciembre 2,8%
