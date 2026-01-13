Canal 26
martes, 13 de enero de 2026, 19:02
Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados.

La inflación de diciembre fue del 2,8%, por lo que cerró el 2025 con un 31,5%, según informó este martes el INDEC. En tanto, tuvo una leve suba en la relación al 2,5% de noviembre.

De esta manera, la inflación el número del 2025 alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

Inflación INDEC 2025, mes a mes

  • Enero: 2,2%
  • Febrero: 2,4%
  • Marzo: 3,7%
  • Abril: 2,8%
  • Mayo: 1,5%
  • Junio: 1,6%
  • Julio: 1,9%
  • Agosto: 1,9%
  • Septiembre: 2,1%
  • Octubre: 2,3%
  • Noviembre: 2,5%
  • Diciembre 2,8%