martes, 13 de enero de 2026, 16:03
Medicamentos PAMI.

A principios de enero conoció la lista de medicamentos gratuitos que ofrece el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para que los jubilados y pensionados puedan acceder a tratamientos esenciales sin costo, en el marco de la política de cobertura integral de la obra social.

El Programa de Medicamentos PAMI se encuentra vigente para que más de 5 millones de afiliados puedan llevar adelante sus tratamientos y es acompañado por un sistema de subsidio social en el caso de afiliados que no tengan los recursos suficientes para garantizar el cuidado de su salud.

Medicamentos gratis de PAMI

El nuevo plan de 2026 garantiza la cobertura total de los siguientes tratamientos especiales:

  • Tratamiento para la diabetes
  • Medicamentos oncológicos
  • Medicamentos oncohematológicos
  • Tratamiento de la hemofilia
  • Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
  • Medicamentos para trasplantes
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
  • Medicamentos para la artritis reumatoidea
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos
  • Medicamentos para la osteoartritis
  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

  • Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)
  • No estar afiliado a una prepaga.
  • No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.
  • No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Para acceder a los fármacos, solamente se le debe pedir a un médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia y luego retirar los medicamentos con DNI y credencial PAMI.