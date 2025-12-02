Mi PAMI incorpora nuevas funciones y medidas de seguridad: los detalles de las novedades para jubilados y pensionados

El Programa de Asistencia Médica Integral continúa ampliando y mejorando su portal Mi PAMI, con nuevas herramientas para sacar turnos online, reforzar la seguridad de los datos y agilizar trámites.

Mi PAMI se sigue actualizando para sus usuarios. Foto: Unsplash.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), la obra social que tiene 5 millones de afiliados, sigue su curso en cuanto a modernización digital y ofrece nuevas actualizaciones en su portal Mi PAMI.

Siempre con el objetivo de ofrecer servicios más ágiles, seguros y accesibles para todos los afiliados, PAMI cuenta con este portal web para la realización de trámites sin la necesidad de tener que acercarse -el afiliado- de manera física hasta un centro de la obra social.

La app MI PAMI permite realizar muchos trámites de manera online. Foto: Unsplash.

Beneficios y actualizaciones en Mi PAMI

Cabe recordar que, a mitad de año, Mi PAMI se actualizó dentro de esta estrategia integral de mejora tecnológica. Entre las novedades más destacadas, se sumó una nueva herramienta que permite a los afiliados sacar turnos de manera simple, rápida y totalmente online. Con esta función, los usuarios pueden reservar un turno para consultas o trámites en las agencias, eligiendo el motivo, la fecha y el horario. También cuentan con la posibilidad de cancelar el turno en caso de ser necesario y recibirán recordatorios automáticos: uno el día previo y otras dos horas antes de la cita.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

A estas mejoras en la operabilidad de Mi PAMI, se anunció también la implementación de nuevas medidas de seguridad que están orientadas a que se garantice a los afiliados que accedan a la atención de forma más segura y sin intermediarios.

Por ejemplo, la validación de los datos de contacto y la actualización del sistema de registro, pasos clave para reforzar la protección de la información personal.

Junto con la gestión de turnos, la aplicación Mi PAMI permite acceder a una amplia variedad de servicios digitales: credencial PAMI digital, órdenes médicas, recetas electrónicas, cartilla médica, selección de médico de cabecera, trámites web y servicios de emergencia.

De esta manera, la obra social continúa consolidando un ecosistema digital pensado para mejorar la calidad de atención y acompañar a sus afiliados en cada etapa.