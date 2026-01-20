El Banco Central rompió el récord de compra de Reservas de la era Milei:

Banco Central. Foto: NA

El Banco Central continúa con la racha compradora de reservas y marca un nuevo récord: compró US$8 millones y cerró con US$44.874 millones.

El BCRA lleva comprado US$716 millones desde que se puso en marcha el nuevo programa monetario.

Compra de Reservas del BCRA - 20 de enero de 2026. Foto: NA

En concreto, la compra de dólares que realizó este martes se ubicó como la de menor volumen desde que inició la adquisición de divisas.

Y es que desde que comenzó la “fase 4”, la cual fue anunciada por el presidente del Banco Central Santiago Bausili, la entidad financiera adquirió US$716 millones en las últimas doce ruedas y consiguió un nuevo récord.

Dólares. Foto: via REUTERS

Marcó el mejor nivel desde hace cuatro años, cuando las reservas se posicionaban en US$45.169 millones en septiembre. También alcanzó el máximo nivel desde que inició la gestión de Javier Milei.

Así, las reservas suben US$66 millones contra el lunes, en gran parte por el aumento en el precio de los metales preciosos, en donde el Gobierno posee aproximadamente 2 millones de onzas troy de oro.