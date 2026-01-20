El Banco Central rompió el récord de compra de Reservas de la era Milei: ¿a cuánto ascienden?
El BCRA continúa con su racha compradora y suma divisas, tal como indicaba el acuerdo con el FMI. Conocé todos los detalles en la nota.
El Banco Central continúa con la racha compradora de reservas y marca un nuevo récord: compró US$8 millones y cerró con US$44.874 millones.
El BCRA lleva comprado US$716 millones desde que se puso en marcha el nuevo programa monetario.
En concreto, la compra de dólares que realizó este martes se ubicó como la de menor volumen desde que inició la adquisición de divisas.
Y es que desde que comenzó la “fase 4”, la cual fue anunciada por el presidente del Banco Central Santiago Bausili, la entidad financiera adquirió US$716 millones en las últimas doce ruedas y consiguió un nuevo récord.
Marcó el mejor nivel desde hace cuatro años, cuando las reservas se posicionaban en US$45.169 millones en septiembre. También alcanzó el máximo nivel desde que inició la gestión de Javier Milei.
Así, las reservas suben US$66 millones contra el lunes, en gran parte por el aumento en el precio de los metales preciosos, en donde el Gobierno posee aproximadamente 2 millones de onzas troy de oro.