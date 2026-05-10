Paro nacional bancario.

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional bancario que afectará las operaciones financieras durante el miércoles 13 de mayo. La medida de fuerza impactará directamente en la atención al público, por lo que crecen las dudas entre los usuarios sobre el horario exacto en el que comenzará la abstención de tareas.

Cuándo y a qué hora es el paro nacional

Según el comunicado oficial difundido por la entidad gremial, el cese de actividades se llevará a cabo de manera estricta durante las tres últimas horas de atención al público de la jornada del miércoles 13 de mayo.

Si bien el sindicato aclaró que todavía no se brindaron mayores detalles sobre qué servicios puntuales quedarán inhabilitados, sí se supo que la medida implica que las entidades afectadas frenarán por completo su atención al mediodía. De esta manera, quedarán afectados cualquier tipo de trámite presencial en las sucursales durante la franja de la tarde.

El Banco Central de la República Argentina se adhiere al paro. Foto: NA

Qué bancos se verán afectados por el paro nacional

La medida de fuerza impulsada por el gremio que encabeza Sergio Palazzo afectará de forma exclusiva a las operaciones de dos instituciones específicas: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y todas las sucursales del Banco Hipotecario.

Por qué habrá paro nacional bancario este miércoles 14 de mayo

Según el texto oficial, la conducción sindical decidió que el plan de lucha se da en rechazo a decisiones “arbitrarias e inaceptables” por parte de las autoridades.

En el caso del BCRA, el reclamo se centra en la resolución que dispone el cierre de 12 tesorerías regionales, medida que implicaría un fuerte vaciamiento y la pérdida de 32 puestos de trabajo. Por su parte, la protesta en el Banco Hipotecario busca frenar la política de achique, el cierre sistemático de sedes y la ejecución de despidos injustificados en todo el territorio nacional.

“Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas”, detalla el comunicado.

Paro nacional, el comunicado completo de la Asociación Bancaria

Desde la Asociación Bancaria convocamos a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público, para el día miércoles 13/5, en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores.

En el BCRA, la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social.

Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación.

En el Banco Hipotecario denunciamos el cierre sistemático de Sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo.

Paro nacional bancario. Foto: Asociación Bancaria

Frente a estos escenarios, ratificamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del empleo y de cada derecho avasallado. No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores.

La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país, y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas. Hacemos responsables a las autoridades de las mencionadas entidades por el agravamiento del conflicto.