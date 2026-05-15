Carnicería Foto: Web Mercado Central

Si estás buscando carne barata en el Mercado Central para llenar el freezer y ahorrar en la compra grande, esta semana vuelve a ser una de las mejores opciones del AMBA. Ojo con un dato clave: la última lista de precios difundida públicamente para la Feria Comunitaria S1 “El Reloj” está vigente hasta el martes 19/05, por lo que cubre del 15 al 19 de mayo; para 20 y 21 de mayo suele publicarse una actualización semanal (cartelería y redes oficiales).

Precios de carnicería: asado, vacío y cortes populares con descuento

Para esta semana, en la lista de precios difundida para S1 “El Reloj” aparecen como destacados en carnicería/pollerías:

Osobuco: $11.000 (1 kg).

Carne picada: $10.000 (1 kg).

Suprema de pollo: $8.500 (1 kg).

Pata y muslo: $12.000 (3 kg).

¿Y el asado y el vacío?En el Mercado Central, esos cortes suelen variar según frigorífico/puesto (sobre todo en la Feria Minorista) y muchas veces se comunican como promos puntuales o “por tiempo limitado”. Como referencia reciente (no necesariamente vigente esta semana), en un relevamiento de ofertas de la Feria Minorista (17 al 23 de abril) se mencionó:

Asado: $13.500 por kilo.

Vacío: $17.500 por kilo.

Mercado Central de Buenos Aires. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

Tip para no fallar y conseguir buen precio (alto impacto en el bolsillo): andá con lista y preguntá directamente por “tira de asado” y “vacío” en 2 o 3 puestos: en un mismo día puede haber diferencia por calidad, corte y promo de cantidad.

Ahorro en granja: los mejores precios en pollo y cerdo

Si tu objetivo es ahorrar sin resignar proteína, el rubro granja suele rendir muchísimo. En la lista vigente hasta el 19/05, lo más buscado es:

Suprema: $8.500 (1 kg).

Pata y muslo: $12.000 (3 kg).

Y como referencia comparativa de otra semana promocional de Feria Minorista (abril), se destacaba también:

Pollo entero fresco: $3.300 por kilo (promo de esa semana).

Bondiola (cerdo): $7.550 por kilo (promo de esa semana).

Paleta (cerdo): $4.500 por kilo (promo de esa semana).

Cómo maximizar el ahorro: si vas a comprar “para stock”, priorizá pollo/pata-muslo y cortes de cerdo (bondiola/paleta), que suelen tener mejor relación precio–rendimiento cuando hay promos por kilo o por cantidad.

- Productos de almacén: básicos para el hogar a precio accesibles

Además de carne, la feria trae varios básicos de almacén para abaratar la compra semanal. Dentro de la lista vigente hasta el 19/05, se publicaron estos precios:

Puré de tomate (520 g): $700.

Tallarines (500 g): $700.

Arvejas (500 g): $450.

Azúcar (1 kg): $1.100.

Harina 000 (1 kg): $800.

Arroz (1 kg): $800.

Aceite de girasol (3 L): $6.500.

Carnicería. Foto: Noticias Argentinas.

También hay frescos útiles para el día a día:

Queso cremoso: $6.900 por kg (venta por media horma).

Manteca (100 g): $1.300.

Tapa de empanadas (5 docenas): $7.000.

Huevos blancos: $10.000 (3 maples, calibre N°2).

Combo tentador para freezer:

Combo hamburguesas: 40 medallones + 40 panes por $25.000.

- Días y horarios de atención para aprovechar las ofertas del Mercado Central

Para organizarte y no ir “al cuete”, estos son los horarios informados:

Feria Comunitaria S1 “El Reloj”: lunes a sábado 9 a 17 ; domingo 9 a 13 .

Feria Minorista: lunes a viernes 8 a 17; sábados, domingos y feriados 7 a 18.

Las listas semanales pueden cambiar y algunas promos son hasta agotar stock. Para el tramo 20–21/05, revisá la actualización más reciente al acercarte al día o en los canales oficiales del Mercado.

Cómo llegar al Mercado Central en auto y en transporte público

Dirección y acceso en autoEl Mercado Central está sobre Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (Buenos Aires), y para entrar en auto se indica tomar la Salida N° 17 y seguir hacia las cabinas de acceso.

Transporte público (colectivo)