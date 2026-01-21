Mujer comprando en el supermercado. Foto Freepik

Las personas que nacieron en los 80 (millennials, también llamados generación Y), y hasta el 2012 (gen z) tienen hábitos de consumo muy diferentes a los de las generaciones anteriores, y están provocando cambios de fondo en el mercado de los alimentos y bebidas.

Según un informe de The Food Tech, para estos segmentos, el valor de una marca ya no reside únicamente en el producto final, sino en todo el sistema que lo rodea: el empaque, la disponibilidad, el precio y la experiencia de consumo.

Ante esto, las marcas se ven obligadas a repensar sus estrategias, poniendo al consumidor joven en el centro de sus decisiones y entendiendo que la percepción de valor es hoy más integral que nunca.

Carne en supermercados

Foco en la nutrición y los beneficios

Uno de los cambios más visibles se da en la relación con la alimentación. Cerca del 40% de estos consumidores sigue dietas especializadas, mientras que más del 50% prioriza alimentos altos en proteína. Sin embargo, no se sienten atraídos por promesas abstractas, sino por beneficios claros y comprensibles.

En este contexto, la salud comienza a desplazarse del mundo de los suplementos hacia alimentos y bebidas percibidos como más naturales, integrados a la vida cotidiana y alineados con un enfoque de bienestar práctico.

Los ingredientes bajo la lupa

La atención sobre los ingredientes es cada vez mayor. Casi el 90% de los consumidores evita activamente ciertos componentes, especialmente en bebidas. El azúcar encabeza la lista de ingredientes rechazados, seguido por los edulcorantes artificiales y los jarabes.

Azúcar; endulzantes. Foto: Freepik.

Además, crece la preocupación por los ultraprocesados y los colorantes, lo que refuerza la demanda de transparencia y simplicidad en las formulaciones. Para millennials y Gen Z, saber qué contiene un producto es tan importante como su sabor o su precio.

Este cambio en el consumo también es impulsado por dos grandes fuerzas: los ingredientes funcionales y la búsqueda de experiencias sensoriales más audaces. La proteína y la fibra continúan dominando el desarrollo de nuevos productos, mientras que los sabores intensos ganan terreno y se convierten en motores de compra: propuestas picantes, alimentos fermentados, las grasas “inteligentes” y las bebidas con electrolitos limpios.

Al mismo tiempo, la personalización comienza a consolidarse como una tendencia central. Impulsada por herramientas de inteligencia artificial, esta evolución se orienta cada vez más al health span, priorizando el bienestar y la prolongación de la vida saludable por encima de las promesas estrictamente médicas.

Cambio en los hábitos de consumo

En paralelo, los hábitos de compra también muestran transformaciones claras. Ocho de cada diez consumidores visitan dos o tres tiendas por semana, un comportamiento que refleja una búsqueda activa de variedad y conveniencia. En este contexto, el precio de estante tiene mayor impacto que el costo unitario, convirtiéndose en un factor decisivo al momento de elegir.

Los compradores optan por marcas propias en productos básicos, pero están dispuestos a pagar más cuando se trata de bienestar o bebidas funcionales. Aunque el descubrimiento de novedades sigue ocurriendo principalmente dentro de la tienda física, las redes sociales ejercen una influencia significativa, especialmente entre la Generación Z, donde las recomendaciones digitales pueden definir una compra.

Qué son los millennials y los gen Z

Millennials (Generación Y)

Nacidos aporximadamente entre 1981 y 1996. Tienen entre 30 y 45 años.

Crecieron con la transición de lo analógico a lo digital.

Vieron nacer Internet, el email, MSN, Facebook.

Valoran la estabilidad, pero también el propósito en el trabajo.

Consumen mucho contenido largo (blogs, videos largos, podcasts).

Usan redes como Facebook, Instagram y LinkedIn.

Prefieren experiencias antes que posesiones.

Generación Z (Gen Z)

Año de nacimiento aproximado: 1997 – 2012. Tienen entre 14 y 29 años.