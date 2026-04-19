Menú semanal con recetas saludables. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Planificar con anticipación qué vamos a comer durante la semana es una de las claves para mantener una alimentación equilibrada, ahorrar tiempo y evitar decisiones impulsivas de último momento. Un menú semanal con recetas saludables no solo ayuda a organizar las compras y optimizar el presupuesto, sino que también permite asegurar variedad de nutrientes, incorporar más frutas y verduras y reducir el consumo de ultraprocesados.

En esta nota te proponemos un menú día por día, del lunes 20 al domingo 26 de abril, con ideas prácticas, sabrosas y fáciles de preparar. Las recetas están pensadas para adaptarse a la rutina cotidiana, combinando platos livianos y reconfortantes, opciones rápidas y comidas completas que se pueden dejar listas con anticipación, para que comer bien durante la semana sea simple y disfrutable.

Menú semanal saludable. Foto: Gemini IA.

Qué puedo cocinar esta semana: menú del lunes 20 al domingo 26 de abril

Lunes 20: pollo grillado con ensalada fresca

Pechuga de pollo a la plancha acompañada de hojas verdes, tomate y zanahoria, ideal para empezar la semana con una comida liviana y completa.

Martes 21: bowl de quinoa con verduras y palta

Quinoa cocida con brócoli, zanahoria y cebolla salteadas, más palta, una opción vegetal rica en proteínas y fibra.

Miércoles 22: pescado al horno con puré de calabaza

Filet de merluza o pescado blanco al horno con un puré suave y natural. Se trata de un plato fácil de digerir y nutritivo.

Jueves 23: guiso liviano de lentejas y verduras

Lentejas cocidas con cebolla, zanahoria y zapallo, un plato reconfortante y saciante, ideal para los días frescos.

Guiso de lentejas, ideal para combatir el frío de manera saludable.

Viernes 24: salmón a la plancha con ensalada verde

Salmón dorado con limón y hierbas, acompañado de lechuga, pepino y semillas, rico en grasas saludables.

Sábado 25: pastas integrales con verduras salteadas

Fideos integrales con salsa simple de tomate casera y vegetales, una opción equilibrada para disfrutar el fin de semana.

Domingo 26: hamburguesas caseras con ensalada completa

Hamburguesas de carne hechas en casa, cocidas a la plancha o al horno, servidas con ensalada de lechuga, tomate, zanahoria y cebolla.

Receta saludable: cómo hacer hamburguesas caseras

Ingredientes para una hamburguesa casera saludable

500 g de carne picada magra

1 huevo

2 cucharadas de avena o pan rallado integral

1/2 cebolla picada bien chiquita

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

1 cucharadita de mostaza (opcional)

Hamburguesa casera. Foto: Gemini IA.

Paso a Paso: cómo cocinar una hamburguesa casera saludable

En un bowl colocar la carne picada y agregar el huevo, la avena o pan rallado integral, la cebolla y el ajo picados. Condimentar con sal, pimienta, perejil y mostaza si se desea. Mezclar bien todos los ingredientes hasta que quede una preparación homogénea. Dividir la mezcla en cuatro partes y formar las hamburguesas con las manos. Cocinar en una plancha caliente con apenas unas gotas de aceite o en el horno a 200 °C durante unos 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

Cómo armar un plato completo y nutritivo

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:

½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.

¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.

¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).

Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo: