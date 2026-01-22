Exportaciones de maíz, economía argentina, NA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en base a la información del Intercambio Comercial Argentino (ICA), publicó un informe en el que detalla el récord histórico conseguido en diciembre 2025, a través del aumento de las exportaciones.

Las exportaciones totalizaron US$7.448 millones con un incremento interanual del 5,7%. Esta suba estuvo impulsada por un incremento de 6,2% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 0,5%.

Superavit comercial - Economía

Las importaciones crecieron 3,5% y alcanzaron los US$5.556 millones, producto del aumento de 3% en las cantidades y de 0,4% en los precios.

Esto desembocó en el saldo positivo de US$1.892 millones durante el último mes del año, lo que implicó un incremento de US$211 millones respecto al mismo mes de 2024.

El índice de términos del intercambio disminuyó 0,9%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

Durante el 2025, las exportaciones alcanzaron los US$87.077 millones (suba de 9,3% contra mismo período del 2024), las importaciones los US$75.791 millones (suba de 28,9%) y un saldo total por US$11.286 millones.

Superávit comercial

Así, el 2025 culminó con un saldo comercial menor que el 2024, quedando US$7.642 millones por debajo: fue de US$11.286 millones contra US$18.928 millones.

Con respecto al superávit comercial, fue de US$11.286 millones durante 2025.

El dato mensual es de US$1.892 millones para diciembre, que marcan un dato positivo por vigésimo quinto mes consecutivo.

El mismo informe indicó que el intercambio comercial de exportaciones más importaciones creció durante el último mes del año en un 4,7%, en una suma de US$ 13.004 millones.

Continúa la guerra por los aranceles entre EE.UU. y China. Foto: Unsplash.

Hubo un fuerte salto en las importaciones, que sumaron US$75.791 millones, con un crecimiento interanual de 24,7%, lo que impidió que el sado comercial fuese mayor.

El intercambio comercial se dio como producto del aumento en las exportaciones e importaciones, superando el 5% y el 3% respectivamente.

Los principales socios comerciales de Argentina

De los principales socios comerciales, Estados Unidos y la India registraron los mayores superávits, dejando en terreno negativo a China, Brasil y la Unión Europea.