Un país de América Latina superó a la Argentina y Uruguay como mayor exportador de carne vacuna. Foto: Unsplash

En el comercio mundial de carne vacuna, un protagonista de América Latina tomó la delantera y reconfigura viejas jerarquías del mercado: Brasil se consolidó como el mayor exportador global de carne bovina.

Durante 2025, el país sudamericano exportó cerca de 3,45 millones de toneladas de carne vacuna, un volumen récord que superó las cifras de otros históricos proveedores como Estados Unidos y Australia.

Durante 2025, Brasil exportó cerca de 3,45 millones de toneladas de carne vacuna, un volumen récord. Foto: Unsplash

La cifra representó un crecimiento superior al 20% respecto al año anterior y posicionó a Brasil como el principal abastecedor de proteína animal en el mercado internacional.

El motivo del crecimiento de Brasil como exportador de carne vacuna

Parte de esta expansión se explica por la modernización de la infraestructura logística y portuaria, que permitió sostener los embarques frente al aumento de la producción en estados ganaderos como Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.

En ese esquema, puertos estratégicos como Puerto de Santos y Puerto de Paranaguá desempeñaron un papel central al absorber el flujo creciente de exportaciones.

Parte de esta expansión de Brasil se explica por la modernización de la infraestructura logística y portuaria. Foto: Unsplash

Gracias a esa capacidad logística, Brasil logró enviar carne bovina a más de 170 países, consolidándose como uno de los actores más competitivos del comercio agroalimentario global.

El 50% de las exportaciones de carne de Brasil tienen como destino China

El principal destino de la carne brasileña continúa siendo China, que en 2025 absorbió cerca de la mitad de las exportaciones del país.

La fuerte demanda asiática de proteína animal sigue impulsando la industria ganadera brasileña, incluso en un contexto en el que el gigante asiático comenzó a aplicar nuevas cuotas y tarifas a las importaciones durante 2026.

El principal destino de la carne brasileña continúa siendo China, que en 2025 absorbió cerca del 50% de las exportaciones. Foto: Unsplash

Este liderazgo exportador tiene implicancias que van más allá del comercio. Brasil se posiciona cada vez más como una “potencia alimentaria” global, reforzando su peso geopolítico en un mercado internacional cada vez más competitivo.

Brasil es un socio estratégico para la seguridad alimentaria en el mundo

Su capacidad productiva, sumada a mejoras en sanidad animal, eficiencia ganadera y acuerdos comerciales con destinos clave (como Unión Europea, Estados Unidos y mercados emergentes) lo convierten en un socio estratégico para la seguridad alimentaria de numerosas regiones.

Al mismo tiempo, el avance de Brasil al frente del ranking mundial de exportadores de carne también reaviva el debate sobre la sostenibilidad del modelo productivo.

La expansión de la ganadería intensiva fue vinculada, en algunos casos, con presiones sobre el uso de la tierra y el impacto ambiental en zonas sensibles como la Amazonia.