Autos eléctricos de China. Foto: Reuters

La industria de autos chinos llegó para transformar el paradigma del mercado global automotor. Según los datos de febrero, el país asiático exportó cerca de 750.000 vehículos, lo que representa un crecimiento del 79% en comparación con el mismo período del año anterior.

El dato más impactante del informe recientemente publicado fue que una gran parte de las unidades exportadas corresponde a modelos híbridos o eléctricos.

Según las cifras difundidas por Cui Dongshu, el referente de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, las exportaciones de autos chinos alcanzaron los 1,55 millones de unidades, con una suba interanual del 61%.

El fenómeno se da en paralelo a una desaceleración del mercado interno chino, lo que impulsa a los fabricantes a buscar nuevos destinos. En este sentido, las regiones de Europa y Asia se consolidaron como principales destinos de los vehículos producidos durante el último año.

Autos eléctricos de la empresa automotriz china BYD. Foto: BYD.

El salto de los autos eléctricos e híbridos

En el total exportado, la cifra con más peso corresponde a los autos de pasajeros, que representan el 84% de las operaciones. Aun así, lo que más llamó la atención fue el dinamismo que mostraron los coches denominados “de nueva energía”, que incluyen eléctricos puros, híbridos, enchufables y modelos con autonomía extendida.

En esta línea, solo tomando los datos del mes de febrero, se exportaron alrededor de 320.000 vehículos electrificados, lo que implicó un crecimiento del 120% interanual.

Uno de los barcos de la empresa BYD. Foto: CFOTO via Reuters Connect

Además, los eléctricos puros representaron el 28% del total. Por su parte, los híbridos enchufables, el 15%, y los híbridos convencionales, el 8%.

De manera opuesta, los modelos con motor a combustión tradicional registraron una caída significativa.

Tomando el bimestre enero-febrero, los eléctricos a batería sumaron 440.000 unidades exportadas, con un crecimiento del 65%, mientras que los híbridos enchufables llegaron a 240.000 unidades, con un salto del 150% frente a 2025.

Qué lugar ocupa Argentina en la importación de autos eléctricos

Vehículo BYD. Foto: Unsplash.

BYD y Leapmotor son las firmas responsables de buena parte del crecimiento. Y sus ambiciones no se quedan ahí. Forman parte de un pelotón de marcas chinas que proyecta instalar fábricas fuera de su país para reducir costos logísticos y mejorar su posicionamiento.

Según la información disponible, los principales puertos de los autos chinos son: Brasil, Reino Unido, Bélgica, Italia y Tailandia. Por otra parte, Alemania se destacó como el sector con mayor crecimiento.

Argentina no figura entre los principales destinos por volumen. Sin embargo, su presencia tiene cada vez más peso en la región y el cambio se puede ver en la calle, con una mayor cantidad de autos chinos circulando.

De esta manera, China se consolida como el principal exportador mundial de autos, impulsado por la electrificación y una estrategia global cada vez más agresiva.