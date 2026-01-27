La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el primer ministro de India, Narendra Modi. Foto: REUTERS

India y la Unión Europea (UE) firmaron este martes un acuerdo comercial luego de 18 años de negociaciones, que ha sido catalogado por los propios protagonistas como la “madre de todos los acuerdos”.

Esta firma comercial unirá a la segunda y la cuarta economía del planeta en un mercado de 2.000 millones de consumidores, algo sin precedentes.

Mientras se celebra este avance, al mismo tiempo se aguarda por la aprobación del acuerdo por parte de los parlamentos de la UE y la India, situación similar a lo que sucedió con el acuerdo truncado entre el Mercosur y la UE, que finalmente fue detenido por el Parlamento Europeo.

Ursula von der Leyen: “Europa y la India hacen historia hoy”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen fue elocuente a la hora de calificar este acuerdo político: “Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Foto: EFE.

Uno de los retos principales de esta firma pasa por proteger las economías de los firmantes de las dificultades que podrían ocasionar gigantes como Estados Unidos y China.

Según el primer ministro indio, Narendra Modi, el acuerdo terminó de gestarse este lunes. “La gente en todo el mundo está hablando de este acuerdo como la madre de todos los acuerdos“, manifestó el dirigente asiático.

Narendra Modi, primer ministro indio. Foto: NA.

“Este acuerdo traerá muchas oportunidades para los 1.400 millones de habitantes de India y los muchos millones de personas de la UE”, afirmó Modi y añadió que el pacto “representa alrededor del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio mundial”.

La conclusión de este pacto, tras casi 20 años de negociaciones, se vio acelerada por la política exterior de los Estados Unidos de amenazar permanentemente a las economías de otros países con presiones arancelarias, lo que hizo que tanto la UE como India tomaran cartas en el asunto para proteger sus mercados comerciales.

Detalles del pacto comercial entre la UE y la India

Entre los detalles de este pacto comercial figuran la eliminación o reducción del 96,6% de los aranceles en las exportaciones de bienes hacia la India por parte de la UE, una apertura que le ahorrará a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros anuales en concepto de aranceles, lo que permitirá duplicar las exportaciones hacia el gigante asiático para el año 2032.

El acuerdo prevé ventajas en las industrias de los firmantes.

A su vez, Nueva Delhi considera a Europa como una fuente muy importante de tecnología a fin de mejorar sustancialmente su infraestructura con el objetivo de crear millones de nuevos puestos de trabajo.

En virtud del acuerdo, se prevé que India abra su mercado a productos estratégicos de Europa, como los automóviles y el vino, a cambio de autorizar, entre otros aspectos, las exportaciones de textiles y productos farmacéuticos.