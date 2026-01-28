Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: REUTERS

La Secretaría de Finanzas buscará fondos para renovar vencimientos por $9,4 billones este miércoles 28 de enero. El objetivo del Gobierno será la búsqueda de renovación de la mayor cantidad posible a una tasa relativamente baja.

El menú de las ofertas está compuesto por letras y bonos capitalizables en pesos, así como instrumentos vinculados al dólar. Se trata de la segunda licitación del año y la última de enero: en la primera, el Tesoro Nacional consiguió un rollover del 98% ($9,37 billones) aunque tuvo que convalidar una fuerte suba en la tasa de interés.

Esto se dio debido a la plaza ilíquida de los bancos dada la alta volatilidad en el tipo de interés y en un contexto donde la cuenta del Tesoro prácticamente había quedado en cero tras el pago del 9 de enero por US$4.200 millones. “La mirada estará no sólo en el nivel de rollover ante una demanda de pesos que estacionalmente comenzará a ceder, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos son más o menos demandados y en qué tramo”, indicaron desde SBS.

Luis Caputo. Foto: NA

Instrumentos a licitar en pesos

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

Instrumentos a licitar en dólares