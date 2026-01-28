El Gobierno buscará renovar vencimientos por $9,4 billones: el menú de las ofertas que baraja Caputo
La Secretaría de Finanzas, perteneciente al Ministerio de Economía, tendrá la segunda licitación del año y la última de enero. Los detalles.
La Secretaría de Finanzas buscará fondos para renovar vencimientos por $9,4 billones este miércoles 28 de enero. El objetivo del Gobierno será la búsqueda de renovación de la mayor cantidad posible a una tasa relativamente baja.
El menú de las ofertas está compuesto por letras y bonos capitalizables en pesos, así como instrumentos vinculados al dólar. Se trata de la segunda licitación del año y la última de enero: en la primera, el Tesoro Nacional consiguió un rollover del 98% ($9,37 billones) aunque tuvo que convalidar una fuerte suba en la tasa de interés.
Esto se dio debido a la plaza ilíquida de los bancos dada la alta volatilidad en el tipo de interés y en un contexto donde la cuenta del Tesoro prácticamente había quedado en cero tras el pago del 9 de enero por US$4.200 millones. “La mirada estará no sólo en el nivel de rollover ante una demanda de pesos que estacionalmente comenzará a ceder, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos son más o menos demandados y en qué tramo”, indicaron desde SBS.
Instrumentos a licitar en pesos
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva).
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 – reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7 – reapertura).
- Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 – reapertura).
- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).
- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 – reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).
Instrumentos a licitar en dólares
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6 – reapertura).