El Gobierno se centra en tres datos positivos de la economía:

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

Tras su participación en el Foro Económico de Davos, Javier Milei, acompañado por Luis Caputo, retoma su agenda apuntando al rumbo económico.

El equipo económico se centra en la baja del riesgo país, con niveles mínimos desde 2018, un dólar oficial en el valor más bajo de los últimos dos meses con seguidilla de compras de divisas por parte del Banco Central para engrosar las Reservas.

Banco Central. Foto: NA

Ahora, el próximo paso del equipo económico tiene que ver con una baja de las tasas de interés, con el objetivo de reactivar el crédito y estimular las inversiones.

Sin embargo, los involucrados repiten que cualquier movimiento será gradual y condicionado a la evolución de las variables clave.

¿Cuál es la nueva tasa de interés de los plazos fijos? Foto: NA.

En las últimas jornadas, Milei ratificó el esquema de bandas cambiarias y sostuvo que eventuales flexibilizaciones se evaluarán cuando se termine de absorber el excedente monetario y la inflación converja a niveles internacionales.