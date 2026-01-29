Temu. Foto: REUTERS

La competencia por el mercado del comercio electrónico en Argentina escaló a un nuevo nivel de tensión legal. Mercado Libre presentó una denuncia formal contra la plataforma de origen chino Temu ante la Secretaría de Comercio, acusándola de desplegar estrategias de publicidad engañosa para captar usuarios en el país.

La presentación realizada en agosto de 2025 advierte sobre mensajes falsos dirigidos a los consumidores respecto a promociones, precios de productos y supuestas ofertas imperdibles.

La causa llegó a la Corte

La Corte Suprema tiene la causa tras la denuncia de publicidad engañosa que realizó la compañía de Marcos Galperin contra el gigante chino el año pasado.

Habilitada de manera excepcional la feria para tratar el tema, se esperaba que se sorteara la causa y se definiera en qué juzgado recaía. El máximo tribunal deberá resolver quién toma el caso. Se espera una definición a partir del lunes, cuando se reanude la actividad.

La causa escaló luego de que el 26 de enero la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó tomar el planteo del sitio chino, que opera con la razón social Elementary Innovation Pte. Ltd, tras la atribución de competencia decidida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala Feria A el 19 de enero, que consideró que el caso no era de su competencia.

El organismo dispuso una medida cautelar ordenando a Temu la suspensión inmediata de estas prácticas comerciales, aunque desde el sector advierten que la empresa continúa operando con las mismas modalidades.

Mercado Libre, compras, compras online. Foto: Freepik.

Descuentos matemáticamente imposibles

El eje del conflicto radica en la agresividad de las campañas de marketing de la app recién llegada, que incluyen promesas matemáticas insólitas. Entre las pruebas aportadas, se destacan anuncios dentro de la plataforma que ofrecen descuentos del “-940%” en prendas de vestir, una cifra que implicaría que la empresa pague al usuario nueve veces el valor del producto por llevárselo.

La trampa de los cupones y el envío gratis

Fuentes del sector detallaron las mecánicas denunciadas que confunden al consumidor argentino:

Envíos gratis falsos: Al momento de descargar la aplicación, Temu comunica con carteles destacados: “Envíos gratis en todos tus pedidos”. Sin embargo, la denuncia sostiene que esto es “absolutamente falso” y que los costos aparecen en instancias posteriores o bajo condiciones no aclaradas.

Cupones condicionados: La app promete al usuario un cupón de regalo por sumas exorbitantes, como $200.000 o $300.000. No obstante, tras navegar varias pantallas, el consumidor descubre la letra chica: para acceder al beneficio es obligatorio concretar la compra de al menos 3 artículos en el momento.

Desde el entorno de la empresa fundada por Marcos Galperin remarcan que Mercado Libre opera en uno de los sectores más dinámicos de la economía, compitiendo con plataformas globales y cadenas físicas, pero exigen que la competencia se rija bajo las normas de lealtad comercial vigentes.