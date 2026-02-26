Deposito de Mercado Libre. Foto: Redes sociales

Mercado Libre expande su presencia a lo largo del mundo. La nueva noticia de la firma es que ocurrió la apertura de un centro de logística en China, un país que aparecía como un problema para la empresa.

Cabe recordar que Mercado Libre había denunciado en 2025 a Temu frente a la Secretaría de Comercio por publicidad engañosa, en el marco del boom de Shein y dicha plataforma. La explicación de la empresa argentina era que ocurría una competencia desleal.

Deposito de Mercado Libre. Foto: Redes sociales

“En diciembre, los esfuerzos culminaron con la apertura de nuestro primer centro de fulfillment en China, que ya está enviando productos a nuestros cinco principales mercados”, detallaron en su balance del 2025, publicado horas atrás.

Dicho centro se encarga del almacenamiento, preparación y despachos de pedidos que se realizan a través de una plataforma de e-commerce. El objetivo de ML es que haya crecimiento en el corredor China-Latinoamérica, “a medida que escalamos nuestro modelo de abastecimiento y despacho directo desde China”.

El resumen del 2025 de Mercado Libre

La firma indicó que “el comercio transfronterizo (CBT por cross-border trade) es una de nuestras iniciativas estratégicas que ganó impulso en 2025 a medida que incrementamos la inversión”.

Mercado Libre, compras, compras online. Foto: Freepik.

Y detallaron sobre la región: “En América Latina, el CBT es un mercado de aproximadamente US$ 10.000 millones en el que tenemos una participación pequeña y una gran oportunidad para ampliar el surtido para nuestros 121 millones de compradores únicos activos”.

Una de las metas cumplidas de Mercado Libre durante el año pasado estuvo en la mejora de la propuesta de valor, con más facilidades para acceder a envíos gratuitos y comisiones con más flexibilidad para los vendedores.

Mercado Libre se ubica como una de las empresas más destacadas de Latinoamérica. Foto: NA.

“Como resultado, el crecimiento se aceleró a lo largo del año, alcanzando en el cuarto trimestre de 2025 un alza del volumen bruto de mercancías de 74% medido en moneda constante”, explicaron.

Y cerraron con un avance clave en Latinoamérica: “El crecimiento es cada vez más amplio en términos geográficos, con Chile, Colombia y Argentina aportando de manera significativa junto con México”.