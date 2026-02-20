Alarma por otro paquete sospechoso: evacuaron depósito de Mercado Libre en Villa Celina
Según los protocolos de la empresa, se abrió la investigación por un bulto que presentaba peligrosidad. ¿Qué encontraron?
Tras la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería, un nuevo paquete sospechoso se reportó en un depósito de Mercado Libre en Villa Celina.
Ante el hallazgo, la compañía activó el protocolo de seguridad y dispuso la evacuación preventiva del edificio.
“Esta mañana un paquete que estaba en tránsito en el Centro de Almacenamiento del Mercado Central activó nuestros protocolos internos de seguridad”, señalaron.
“La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades”, remarcaron desde la empresa liderada por Marcos Galperin.
Detalles del bulto sospechoso
Según informaron fuentes cercanas a la empresa, los protocolos arrojaron que el bulto representaba cierta peligrosidad.
Ante esto, la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia constató el hallazgo de una caja que contenía en su interior “un teléfono celular, una caja plástica de color negra, conectados entre sí por medio de cables”.