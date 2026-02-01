Pagos de ANSES. Foto: anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará esta semana con los primeros pagos correspondientes al calendario de febrero de 2026.

Los beneficiarios estarán cobrando entre el lunes 2 de febrero y el viernes 6 del mismo mes. Asimismo, el organismo previsional continuará abonando asignaciones que quedaron pendientes del calendario de enero.

Según lo notificado por ANSES, los primeros en recibir su dinero serán los titulares del programa Desempleo Plan 2. En este caso, el pago corresponde al mes de enero y alcanza a todas las terminaciones de DNI, sin distinción. Así, los beneficiarios podrán acceder a la ayuda económica desde el lunes 2 de febrero y hasta el miércoles 12, inclusive.

La Administración Nacional de la Seguridad Social. Foto: ANSES / Facebook

Cabe recordar que este programa está destinado a personas que se encuentran sin trabajo y que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES. El fin del mismo es brindar un ingreso mensual que permita cubrir las necesidades básicas mientras estén en la búsqueda de reinserción laboral.

Pagos de Asignaciones Familiares y otros

También ANSES continuará esta semana con los pagos de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único, que incluyen Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Estos beneficios empezaron a pagarse en enero y se extenderán hasta el 12 de febrero.

En el caso de las Asignaciones de pago único, quienes pertenecen a la primera quincena de enero cobran desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero, mientras que los correspondientes a la segunda quincena lo hacen desde el 22 de enero y también hasta el 12 de febrero, siempre para todas las terminaciones de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social. Foto: NA

En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan desde el 9 de enero y continúan vigentes hasta el 12 de febrero.

Desde ANSES le recuerdan a los beneficiarios que no es necesario solicitar turno previo para cobrar ninguno de estos beneficios. Aunque recomiendan respetar estrictamente las fechas establecidas en el calendario de pagos y acercarse a la entidad bancaria únicamente dentro del período correspondiente, para evitar demoras o inconvenientes.

Calendario de pagos de ANSES del 2 al 6 de febrero 2026

Pasando en limpio, el calendario de pagos de la ANSES para la primera semana de febrero queda de la siguiente manera:

Programa Desempleo Plan 2 (mes a cobrar enero)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 2 al 12 de febrero de 2026

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de enero al 12 de febrero de 2026

Todas los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de enero al 12 de febrero de 2026

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas