Créditos ANSES.

Luego de haber sido eliminados por el decreto 421/2025, los créditos de ANSES volvieron al debate en el Congreso. Bloques de la oposición presentaron un proyecto de ley para usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y otorgar créditos blandos destinados únicamente a pagar deudas.

El proyecto comenzaría a tratarse al inicio de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo de 2026, y lleva el nombre de “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas”.

Quiénes podrían pedir los créditos de ANSES

El nuevo programa, a diferencia de versiones anteriores, sería también para sectores que tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional:

Jubilados y pensionados (SIPA) perciban hasta 6 haberes mínimos.

Titulares vigentes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo

Pensiones No Contributivas (PNC).

Monotributistas que estén inscriptos en las categorías A, B, C y D.

Trabajadores registrados que cuenten con ingresos que no superen los 6 salarios mínimos.

Personal de casas particulares.

Créditos ANSES. Foto: anses

Cuáles serían las características de los préstamos de ANSES

Si el Congreso decide aprobar la ley, los créditos de ANSES tendrían las siguientes características:

Un monto máximo de hasta $1.500.000 , con actualización según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) de interés con más de 10 puntos porcentuales, manteniéndose por debajo de los costos financieros de las tarjetas de crédito.

Una cuota mensual que no supere el 30% del ingreso neto del titular del crédito para que el pago sea sostenible.

Cabe destacar que el proyecto establece que el crédito no se entregará en efectivo. Todo el trámite será digital, a través del sitio web de ANSES.

Al momento de pedirlo, el titular tendrá que informar a qué entidad le debe dinero —ya sea un banco, financiera o fintech— y ANSES se encargará de transferir el monto directamente para saldar esa deuda.

Créditos ANSES para jubilados y pensionados. Foto: NA.

Las cuotas del nuevo préstamo se descontarán de forma automática de los ingresos o asignaciones mensuales.

Cabe recordar que los créditos ANSES fueron dados de baja por el decreto 421/2025. Para que este nuevo esquema vuelva a implementarse, la iniciativa primero deberá ser aprobada por el Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias en marzo.