domingo, 1 de febrero de 2026, 15:00
Calendario ANSES febrero 2026: qué días cobran AUH, asignaciones y prestaciones.
Calendario ANSES febrero 2026: qué días cobran AUH, asignaciones y prestaciones. Foto: Freepik.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos de febrero 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El cronograma incluye cambios en algunas fechas debido a los feriados de Carnaval y ya detalla cuándo cobra cada beneficiario según la terminación del DNI.

Durante febrero, ANSES pagará jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares, pagos únicos y la Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

Aumento de febrero 2026: cuánto se cobra

En febrero rige un aumento del 2,85%, que se calcula a partir del IPC de diciembre. Con esta actualización, los montos principales quedan así:

  • Jubilación mínima: $359.254,34 + bono de $70.000 = $429.254,34.
  • Jubilación máxima: $2.417.441,64 (sin bono).
  • PUAM: $287.403,47 + bono de $70.000 = $357.403,47.
  • PNC por invalidez o vejez: $251.478,04 + bono de $70.000 = $321.478,04.
  • AUH: se paga el 80% mensual. El monto directo por hijo ronda los $103.276,21.

El 20% restante de la AUH se cobra una vez presentada la Libreta.

Calendario de pagos ANSES febrero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero.
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero.
  • DNI terminado en 6 y 7: 19 de febrero.
  • DNI terminado en 8 y 9: 20 de febrero.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0 y 1: 23 de febrero.
  • DNI terminado en 2 y 3: 24 de febrero.
  • DNI terminado en 4 y 5: 25 de febrero.
  • DNI terminado en 6 y 7: 26 de febrero.
  • DNI terminado en 8 y 9: 27 de febrero.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminado en 0 y 1: 2 de febrero.
  • DNI terminado en 2 y 3: 3 de febrero.
  • DNI terminado en 4 y 5: 4 de febrero.
  • DNI terminado en 6 y 7: 5 de febrero.
  • DNI terminado en 8 y 9: 6 de febrero.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero.
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero.
  • DNI terminado en 6: 19 de febrero.
  • DNI terminado en 7: 20 de febrero.
  • DNI terminado en 8: 23 de febrero.
  • DNI terminado en 9: 24 de febrero.
Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero.
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero.
  • DNI terminado en 6: 19 de febrero.
  • DNI terminado en 7: 20 de febrero.
  • DNI terminado en 8: 23 de febrero.
  • DNI terminado en 9: 24 de febrero.

Pagos de ANSES sin terminación de DNI

Además del esquema tradicional por DNI, ANSES también paga algunas prestaciones dentro de rangos de fechas.

  • Asignación por Prenatal y Maternidad: del 9 al 20 de febrero.
  • Prestación por Desempleo (Plan 1): del 24 de febrero al 2 de marzo.
  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): del 10 de febrero al 10 de marzo.
  • Asignaciones Familiares de PNC: del 10 de febrero al 10 de marzo.