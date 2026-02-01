Calendario de pagos de ANSES con cambios por Carnaval: qué días cobran las principales prestaciones en febrero 2026
Con aumento y bono confirmados, ya se conocen los días de cobro para todas las prestaciones. El cronograma oficial incluye cambios por los feriados y pagos escalonados según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos de febrero 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El cronograma incluye cambios en algunas fechas debido a los feriados de Carnaval y ya detalla cuándo cobra cada beneficiario según la terminación del DNI.
Durante febrero, ANSES pagará jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares, pagos únicos y la Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.
Aumento de febrero 2026: cuánto se cobra
En febrero rige un aumento del 2,85%, que se calcula a partir del IPC de diciembre. Con esta actualización, los montos principales quedan así:
- Jubilación mínima: $359.254,34 + bono de $70.000 = $429.254,34.
- Jubilación máxima: $2.417.441,64 (sin bono).
- PUAM: $287.403,47 + bono de $70.000 = $357.403,47.
- PNC por invalidez o vejez: $251.478,04 + bono de $70.000 = $321.478,04.
- AUH: se paga el 80% mensual. El monto directo por hijo ronda los $103.276,21.
El 20% restante de la AUH se cobra una vez presentada la Libreta.
Calendario de pagos ANSES febrero 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de febrero.
- DNI terminado en 1: 10 de febrero.
- DNI terminado en 2: 11 de febrero.
- DNI terminado en 3: 12 de febrero.
- DNI terminado en 4: 13 de febrero.
- DNI terminado en 5: 18 de febrero.
- DNI terminado en 6 y 7: 19 de febrero.
- DNI terminado en 8 y 9: 20 de febrero.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0 y 1: 23 de febrero.
- DNI terminado en 2 y 3: 24 de febrero.
- DNI terminado en 4 y 5: 25 de febrero.
- DNI terminado en 6 y 7: 26 de febrero.
- DNI terminado en 8 y 9: 27 de febrero.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminado en 0 y 1: 2 de febrero.
- DNI terminado en 2 y 3: 3 de febrero.
- DNI terminado en 4 y 5: 4 de febrero.
- DNI terminado en 6 y 7: 5 de febrero.
- DNI terminado en 8 y 9: 6 de febrero.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: 9 de febrero.
- DNI terminado en 1: 10 de febrero.
- DNI terminado en 2: 11 de febrero.
- DNI terminado en 3: 12 de febrero.
- DNI terminado en 4: 13 de febrero.
- DNI terminado en 5: 18 de febrero.
- DNI terminado en 6: 19 de febrero.
- DNI terminado en 7: 20 de febrero.
- DNI terminado en 8: 23 de febrero.
- DNI terminado en 9: 24 de febrero.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: 9 de febrero.
- DNI terminado en 1: 10 de febrero.
- DNI terminado en 2: 11 de febrero.
- DNI terminado en 3: 12 de febrero.
- DNI terminado en 4: 13 de febrero.
- DNI terminado en 5: 18 de febrero.
- DNI terminado en 6: 19 de febrero.
- DNI terminado en 7: 20 de febrero.
- DNI terminado en 8: 23 de febrero.
- DNI terminado en 9: 24 de febrero.
Pagos de ANSES sin terminación de DNI
Además del esquema tradicional por DNI, ANSES también paga algunas prestaciones dentro de rangos de fechas.
- Asignación por Prenatal y Maternidad: del 9 al 20 de febrero.
- Prestación por Desempleo (Plan 1): del 24 de febrero al 2 de marzo.
- Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): del 10 de febrero al 10 de marzo.
- Asignaciones Familiares de PNC: del 10 de febrero al 10 de marzo.