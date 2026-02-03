Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

Un día después de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una ronda de negocios se tornó negativa en el exterior y derivó en una nueva sesión perdedora para las acciones y los bonos argentinos.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

En horas de la tarde, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 2,5%, a 3.030.000 puntos, mientras que en Wall Street, las acciones argentinas registraban caídas de hasta 13 por ciento.

JP Morgan. Foto: Reuters.

Por su parte, el índice de riesgo país de JP Morgan, en tanto, asciende 13 unidades para la Argentina, otra vez en los 506 puntos básicos, llegando al número más alto desde el 26 de enero pasado.

Otro de los factores que intervinieron es que el mercado escuchó con atención la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, de que el Gobierno no recurrirá al mercado internacional de deuda.

En Wall Street, los ADRs argentinos anotan caídas generalizadas y pierden hasta 4,1% de la mano de Telecom, seguido por Edenor (-3,7%) e IRSA (-3,2%).

En el otro extremo, los papeles de Central Puerto trepan 0,2%. Otros papeles argentinos, como Bioceres Crop, se derrumban hasta 13,2%.

En ese marco, las acciones de la tecnológica de capitales argentinos Globant se desploma 13,6% en Nueva York.

Si bien el Gobierno trató de minimizar esta mañana el impacto de la salida de Lavagna cuando el ministro Manuel Adorni aseguró en una entrevista que la desvinculación se dio en “buenos términos”, los mercados reflejaron una interpretación diferente.

Adorni explicó la salida de Marco Lavagna del INDEC

El Gobierno nacional detalló los motivos detrás de la salida de Marco Lavagna del INDEC. En una entrevista televisiva, Manuel Adorni aseguró que la desvinculación se dio en “buenos términos”, aunque dejó en claro que existía una diferencia de criterios insalvable respecto al momento de actualizar la metodología de medición de precios.

La controversia central radicó en la intención de Lavagna de implementar una nueva medición a partir de enero de 2026. Si bien Adorni reconoció la necesidad de actualizar la canasta de consumo, señaló que el presidente Javier Milei consideró que no era “razonable” hacerlo en este momento del programa económico.

“Si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice”, explicó el Jefe de Gabinete.

Según dijo Adorni, el Gobierno busca que el índice actual sea comparable con los últimos dos años de gestión para demostrar la efectividad de su lucha contra la inflación. “Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja o sube o se mantiene tiene o se mantiene constante”, indicó.

Manuel Adorni y Javier Milei en Casa Rosada Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete subrayó que es una decisión directa del Presidente mantener el sistema de medición actual para evitar suspicacias políticas.

El funcionario también recordó que, incluso en meses recientes donde la inflación mostró leves subas, el Gobierno no intentó intervenir en el organismo. “Nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar nada, porque nos parece justo que la gente pueda comparar si la inflación baja, sube o se mantiene constante”, sentenció Adorni.