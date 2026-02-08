Criptomonedas, Bitcoins.

Un insólito fallo sacudió al mercado cripto en Corea del Sur. Bithumb, una de las plataformas de intercambio más grandes del país, envió por error 620.000 bitcoins a 249 clientes durante una promoción, según confirmó la propia compañía en un comunicado divulgado este sábado.

Un error humano con impacto colosal

El incidente ocurrió el viernes por la tarde, cuando un empleado ingresó “BTC” en lugar de “won coreano” como unidad de pago de la recompensa del evento. El resultado: cada usuario recibió un promedio de 2.490 BTC, una cifra cercana a USD 174 millones por persona, de acuerdo con medios surcoreanos.

Transacciones congeladas y recuperación parcial

Bithumb reaccionó de inmediato y suspendió las operaciones de los usuarios afectados, logrando recuperar casi todos los fondos enviados por error. Entre ellos, unos 1.663 BTC que varios beneficiarios ya habían vendido.

Aun así, alrededor de 125 bitcoins siguen sin recuperarse.

La empresa aseguró que implementará un rediseño completo del proceso de pagos y reforzará sus sistemas de control interno para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. La venta repentina de parte de los bitcoins entregados accidentalmente provocó una leve caída del precio del BTC en la plataforma.

La caída de las criptomonedas. Foto: Bitcoin

Bitcoin toca su nivel más bajo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca

El accidente en Bithumb llegó en un contexto ya complicado para Bitcoin. La criptomoneda más utilizada del mundo extendió su tendencia bajista y el martes pasado cayó por debajo de los USD 74.424,95, su punto más bajo desde el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

A pesar de que el mandatario es percibido como pro-criptomonedas, el mercado siguió presionado por:

Nuevos aranceles anunciados en abril de 2025, que generaron volatilidad global.

Una corrección del 40% respecto a los máximos históricos de octubre.

Una ola de liquidaciones masivas del 10 de octubre de 2025, que se llevó USD 19.000 millones en posiciones apalancadas.

Breve repaso: qué es Bitcoin y por qué es tan volátil

Creado en 2008 por el enigmático Satoshi Nakamoto, Bitcoin nació como alternativa a las instituciones financieras tradicionales. Su sistema descentralizado, basado en criptografía, evita la intervención de bancos o gobierno, pero esa independencia también lo vuelve altamente volátil.

Este sábado, el bitcoin abrió con un precio promedio de USD 71.414,75, tras caer 8,15% en 24 horas. Sigue ocupando el puesto #1 por capitalización entre todas las criptomonedas.