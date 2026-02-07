Impuesto a las Ganancias: cuánto hay que ganar para pagarlo en febrero 2026 y cómo quedan las nuevas escalas
Las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias ya rigen desde enero y modifican el sueldo mínimo a partir del cual se empieza a pagar el tributo en febrero de 2026. ARCA actualizó pisos, deducciones y alícuotas según la inflación del último semestre, impactando directamente en el salario de trabajadores solteros y casados.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias que regirán durante el primer semestre de 2026. Los valores fueron actualizados según la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025, que alcanzó el 14,29%.
Con ese índice, el organismo ajustó los parámetros que determinan quiénes deben pagar el impuesto y en qué montos.
Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en febrero 2026
Ganancias no afecta a todos los trabajadores, sino únicamente a quienes superan un determinado piso de ingresos, que varía según la composición familiar. El cálculo se realiza sobre el salario bruto, restando luego aportes previsionales y deducciones personales.
Para el período enero-junio 2026, los pisos quedan así:
Trabajadores solteros
Sin hijos: pagan Ganancias si ganan más de $2.998.725 brutos / $2.488.942 netos.
Con 1 hijo: comienza a aplicar a partir de $2.692.757 netos.
Con 2 hijos: el límite sube a $2.896.573 netos.
Trabajadores casados
Conyuge + 2 hijos: el impuesto se paga desde $3.300.726 netos.
ARCA actualizó las deducciones personales: cuánto valen en 2026
ARCA también difundió los valores mensuales acumulados de:
- Ganancia no imponible
- Deducción por cónyuge
- Deducción por hijo
- Deducción especial
Estas deducciones aumentan mes a mes durante el semestre.
Valores en enero 2026
- Ganancia no imponible: $429.316,88
- Deducción por cónyuge: $404.330,39
- Deducción por hijo: $203.905,29
- Valores en junio 2026
- Ganancia no imponible: $2.575.901,25
- Deducción por cónyuge: $2.425.982,33
- Deducción por hijo: $1.223.431,74
Estas actualizaciones modifican la base imponible y, por lo tanto, el monto final del impuesto.
Impuesto a las Ganancias 2026: cómo quedan las nuevas escalas
ARCA también publicó la escala progresiva que se aplicará sobre las remuneraciones acumuladas entre enero y junio de 2026. Comienza en el 5% y asciende hasta el 35% en los ingresos más altos.
Escalas vigentes enero-junio 2026
- Hasta $2.000.030,09: 5%
- $2.000.030,09 a $4.000.060,17:
- $100.001,50 + 9% sobre el excedente
- $4.000.060,17 a $6.000.090,26:
- $280.004,21 + 12%
- $6.000.090,26 a $9.000.135,40:
- $520.007,82 + 15%
- $9.000.135,40 a $18.000.270,80:
- $970.014,59 + 19%
- $18.000.270,80 a $27.000.406,20:
- $2.680.040,32 + 23%
- $27.000.406,20 a $40.500.609,30:
- $4.750.071,46 + 27%
- $40.500.609,30 a $60.750.913,96:
- $8.395.126,30 + 31%
- Más de $60.750.913,96:
- $14.672.720,74 + 35%
Impacto en los salarios y devoluciones
Con estas tablas, los trabajadores pueden revisar sus recibos y anticipar las retenciones del semestre. El sistema contempla un mecanismo de compensaciones, que permite devolver al salario cualquier monto retenido en exceso.