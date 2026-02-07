Canal 26
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias que regirán durante el primer semestre de 2026. Los valores fueron actualizados según la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025, que alcanzó el 14,29%.

Con ese índice, el organismo ajustó los parámetros que determinan quiénes deben pagar el impuesto y en qué montos.

Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en febrero 2026

Ganancias no afecta a todos los trabajadores, sino únicamente a quienes superan un determinado piso de ingresos, que varía según la composición familiar. El cálculo se realiza sobre el salario bruto, restando luego aportes previsionales y deducciones personales.

Para el período enero-junio 2026, los pisos quedan así:

Trabajadores solteros

Sin hijos: pagan Ganancias si ganan más de $2.998.725 brutos / $2.488.942 netos.

Con 1 hijo: comienza a aplicar a partir de $2.692.757 netos.

Con 2 hijos: el límite sube a $2.896.573 netos.

Trabajadores casados

Conyuge + 2 hijos: el impuesto se paga desde $3.300.726 netos.

ARCA actualizó las deducciones personales: cuánto valen en 2026

ARCA también difundió los valores mensuales acumulados de:

  • Ganancia no imponible
  • Deducción por cónyuge
  • Deducción por hijo
  • Deducción especial

Estas deducciones aumentan mes a mes durante el semestre.

Valores en enero 2026

  • Ganancia no imponible: $429.316,88
  • Deducción por cónyuge: $404.330,39
  • Deducción por hijo: $203.905,29
  Valores en junio 2026
  • Ganancia no imponible: $2.575.901,25
  • Deducción por cónyuge: $2.425.982,33
  • Deducción por hijo: $1.223.431,74

Estas actualizaciones modifican la base imponible y, por lo tanto, el monto final del impuesto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: X/@mdzol

Impuesto a las Ganancias 2026: cómo quedan las nuevas escalas

ARCA también publicó la escala progresiva que se aplicará sobre las remuneraciones acumuladas entre enero y junio de 2026. Comienza en el 5% y asciende hasta el 35% en los ingresos más altos.

Escalas vigentes enero-junio 2026

  • Hasta $2.000.030,09: 5%
  • $2.000.030,09 a $4.000.060,17:
  • $100.001,50 + 9% sobre el excedente
  • $4.000.060,17 a $6.000.090,26:
  • $280.004,21 + 12%
  • $6.000.090,26 a $9.000.135,40:
  • $520.007,82 + 15%
  • $9.000.135,40 a $18.000.270,80:
  • $970.014,59 + 19%
  • $18.000.270,80 a $27.000.406,20:
  • $2.680.040,32 + 23%
  • $27.000.406,20 a $40.500.609,30:
  • $4.750.071,46 + 27%
  • $40.500.609,30 a $60.750.913,96:
  • $8.395.126,30 + 31%
  • Más de $60.750.913,96:
  • $14.672.720,74 + 35%

Impacto en los salarios y devoluciones

Con estas tablas, los trabajadores pueden revisar sus recibos y anticipar las retenciones del semestre. El sistema contempla un mecanismo de compensaciones, que permite devolver al salario cualquier monto retenido en exceso.