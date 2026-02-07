Impuesto a las Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias que regirán durante el primer semestre de 2026. Los valores fueron actualizados según la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025, que alcanzó el 14,29%.

Con ese índice, el organismo ajustó los parámetros que determinan quiénes deben pagar el impuesto y en qué montos.

Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en febrero 2026

Ganancias no afecta a todos los trabajadores, sino únicamente a quienes superan un determinado piso de ingresos, que varía según la composición familiar. El cálculo se realiza sobre el salario bruto, restando luego aportes previsionales y deducciones personales.

Para el período enero-junio 2026, los pisos quedan así:

Trabajadores solteros

Sin hijos: pagan Ganancias si ganan más de $2.998.725 brutos / $2.488.942 netos.

Con 1 hijo: comienza a aplicar a partir de $2.692.757 netos.

Con 2 hijos: el límite sube a $2.896.573 netos.

Trabajadores casados

Conyuge + 2 hijos: el impuesto se paga desde $3.300.726 netos.

ARCA actualizó las deducciones personales: cuánto valen en 2026

ARCA también difundió los valores mensuales acumulados de:

Ganancia no imponible

Deducción por cónyuge

Deducción por hijo

Deducción especial

Estas deducciones aumentan mes a mes durante el semestre.

Valores en enero 2026

Ganancia no imponible: $429.316,88

Deducción por cónyuge: $404.330,39

Deducción por hijo: $203.905,29

Valores en junio 2026

Ganancia no imponible: $2.575.901,25

Deducción por cónyuge: $2.425.982,33

Deducción por hijo: $1.223.431,74

Estas actualizaciones modifican la base imponible y, por lo tanto, el monto final del impuesto.

Impuesto a las Ganancias 2026: cómo quedan las nuevas escalas

ARCA también publicó la escala progresiva que se aplicará sobre las remuneraciones acumuladas entre enero y junio de 2026. Comienza en el 5% y asciende hasta el 35% en los ingresos más altos.

Escalas vigentes enero-junio 2026

Hasta $2.000.030,09: 5%

$2.000.030,09 a $4.000.060,17:

$100.001,50 + 9% sobre el excedente

$4.000.060,17 a $6.000.090,26:

$280.004,21 + 12%

$6.000.090,26 a $9.000.135,40:

$520.007,82 + 15%

$9.000.135,40 a $18.000.270,80:

$970.014,59 + 19%

$18.000.270,80 a $27.000.406,20:

$2.680.040,32 + 23%

$27.000.406,20 a $40.500.609,30:

$4.750.071,46 + 27%

$40.500.609,30 a $60.750.913,96:

$8.395.126,30 + 31%

Más de $60.750.913,96:

$14.672.720,74 + 35%

Impacto en los salarios y devoluciones

Con estas tablas, los trabajadores pueden revisar sus recibos y anticipar las retenciones del semestre. El sistema contempla un mecanismo de compensaciones, que permite devolver al salario cualquier monto retenido en exceso.