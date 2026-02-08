Atención en el cajero automático: el botón clave que pocos usan y ayuda a prevenir robos. Foto: Unsplash

Retirar dinero de un cajero automático es una acción cotidiana, pero no siempre se realiza de forma segura. Especialistas en seguridad bancaria advierten que un descuido mínimo puede abrir la puerta a estafas, robos de datos o accesos indebidos a la cuenta.

Entre las recomendaciones más importantes, hay una que suele pasarse por alto: presionar el botón “cancelar” antes de abandonar el cajero.

Atención en el cajero automático: el botón clave que pocos usan y ayuda a prevenir robos. Foto: Archivo Canal 26

¿Por qué es clave tocar “cancelar” antes de irse?

Aunque parezca un detalle menor, algunos modelos de cajeros automáticos mantienen la sesión activa durante algunos segundos después de entregar el efectivo. En ese breve lapso, otra persona podría consultar el saldo, revisar movimientos recientes o incluso realizar nuevas operaciones si la transacción no se cerró correctamente.

Presionar “cancelar” asegura el cierre total de la sesión y bloquea cualquier intento de acceso no autorizado, convirtiéndose en una barrera simple pero efectiva contra fraudes.

El recibo también puede jugar en contra

Otro hábito común que implica riesgos es dejar el comprobante impreso en el cajero. Estos tickets suelen contener información sensible, como parte del número de tarjeta, el monto retirado o el saldo disponible.

Presionar “cancelar” asegura el cierre total de la sesión y bloquea cualquier intento de acceso no autorizado. Foto: Reuters.

Si no es necesario conservarlo, lo más seguro es romperlo antes de desecharlo, evitando que terceros accedan a datos privados.

Qué revisar antes de usar un cajero automático

Antes de insertar la tarjeta, es fundamental realizar una inspección visual rápida. Las entidades bancarias alertan sobre la presencia de dispositivos ilegales utilizados para estafas, como:

Lectores falsos para clonar tarjetas.

Cámaras ocultas para registrar el PIN.

Trampas que retienen billetes.

Ante cualquier elemento extraño, lo recomendable es no operar y buscar otro cajero.

Antes de insertar la tarjeta, es fundamental realizar una inspección visual rápida. Foto: iProfesional

Consejos básicos para evitar robos y estafas

Además de presionar “cancelar”, existen otras medidas simples que refuerzan la seguridad:

Cubrir el teclado al ingresar el PIN con la mano o la billetera

Elegir cajeros en lugares cerrados o bien iluminados

Guardar el dinero antes de alejarse, sin distraerse

No aceptar ayuda de desconocidos, aunque parezcan amables

Estas precauciones reducen tanto el fraude digital como los robos físicos por distracción.

Las estafas más frecuentes en cajeros

Entre los engaños más comunes se encuentran la clonación de tarjetas, la captura del PIN mediante cámaras ocultas y la ingeniería social, donde personas simulan ayudar para obtener información confidencial.

Si el cajero muestra mensajes extraños o solicita datos inusuales, lo mejor es cancelar la operación de inmediato. Y ante una falla técnica, siempre hay que comunicarse directamente con el banco, nunca con terceros.

Entre los engaños más comunes se encuentran la clonación de tarjetas. Foto: Adobe Stock.

La prevención no termina en el cajero. Activar alertas por SMS o correo electrónico por cada movimiento permite detectar operaciones sospechosas en tiempo real.

También se recomienda limitar el monto diario de extracción, priorizar transferencias para sumas grandes y mantenerse informado sobre nuevas modalidades de fraude.

En un contexto donde las estafas bancarias crecen, la seguridad empieza por pequeños gestos. Presionar “cancelar” puede parecer insignificante, pero es una de las formas más simples y efectivas de cuidar tu dinero.