La venta de vehículos 0 km con motorización híbrida o eléctrica tuvo un crecimiento récord en Argentina durante 2025. Según datos oficiales, el segmento aumentó un 88% en comparación con 2024, con un total de 26.632 unidades patentadas. El relevamiento abarca modelos híbridos, híbridos suaves o enchufables, y 100% eléctricos.

El crecimiento se vio impulsado por varios factores: mayor disponibilidad de modelos eléctricos e híbridos, avances en la red de carga, políticas de estímulo en distintos mercados y un cambio progresivo en las preferencias de los consumidores, cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones.

Electromovilidad récord: cada vez más argentinos eligen autos híbridos y eléctricos. Foto: Unsplash.

Detalles del mercado local

En 2025, los autos y vehículos comerciales livianos con algún tipo de motorización electrificada representaron el 4,6% del total de ventas del mercado. Los híbridos no enchufables (HEV) continúan liderando el segmento, con una participación del 76% sobre el total de vehículos electrificados.

Sin embargo, los HEV perdieron participación relativa frente a los Mild Hybrid (MHEV), que registraron un crecimiento del 250% durante el año pasado. Además, la ampliación de la oferta por parte de marcas con producción local y la llegada de nuevos jugadores están dinamizando categorías que hasta ahora tenían presencia marginal, como los híbridos enchufables (PHEV).

Impulso normativo

El crecimiento más reciente estuvo estrechamente vinculado al Decreto 49/2025, que estableció un arancel de importación del 0% para vehículos eléctricos e híbridos, con un cupo anual de hasta 50.000 unidades durante cinco años y un tope de valor FOB para acceder al beneficio. Según especialistas, este esquema redujo de manera significativa el costo de ingreso de muchos modelos electrificados, facilitó la llegada de nuevas marcas y amplió el abanico de opciones disponibles en el mercado local.

El crecimiento más reciente estuvo estrechamente vinculado al Decreto 49/2025. Foto: Chargebox

Diferencias tecnológicas y de adopción

Las distintas tecnologías avanzan a velocidades desiguales: los HEV y MHEV muestran una expansión más rápida por ser alternativas más accesibles y no depender de infraestructura de carga, posicionándose como una “puerta de entrada” a la electrificación.

En cambio, los vehículos 100% eléctricos (BEV) y los PHEV ofrecen mayores beneficios ambientales, pero su adopción sigue limitada por precios más elevados y una red de recarga todavía incipiente.

Los autos híbridos y eléctricos más vendidos en Argentina (2025)