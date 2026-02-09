¿Cómo se puede pagar el impuesto inmobiliario de ARBA con descuentos de hasta el 15%?

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dio a conocer los beneficios impositivos que podrán obtener en 2026 los contribuyentes bonaerenses que mantengan sus obligaciones fiscales al día.

El organismo destacó que el esquema apunta a premiar el cumplimiento y a incentivar las modalidades de pago anticipado del impuesto inmobiliario.

Página web de ARBA. Foto: ARBA.

Beneficios por pagar el impuesto inmobiliario a tiempo

Según informó ARBA, quienes no registren deudas y opten por el pago anual del impuesto inmobiliario accederán a un descuento del 15% sobre el monto total correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Este beneficio alcanza a los impuestos inmobiliarios edificado, baldío, rural y al complementario, siempre que el contribuyente se encuentre en situación regular.

Además, la agencia aclaró que también habrá un incentivo para quienes no elijan el pago anual, pero sí mantengan sus impuestos al día. En estos casos, el pago de la primera cuota contará con un descuento del 10% por cumplimiento en término, lo que representa un alivio significativo para quienes prefieran abonar el tributo de manera escalonada.

ARBA.

Desde ARBA remarcaron que estos descuentos forman parte de una política sostenida de incentivos al cumplimiento fiscal, con el objetivo de fortalecer la recaudación y, al mismo tiempo, reconocer el esfuerzo de los contribuyentes responsables. El impuesto inmobiliario es uno de los tributos patrimoniales más relevantes de la provincia y alcanza tanto a inmuebles urbanos como rurales.

Calendario de vencimientos del impuesto inmobiliario

En cuanto al calendario de vencimientos, la cuota 1 del impuesto inmobiliario edificado y baldío vence el 19 de febrero, mientras que para el inmobiliario rural y el complementario la fecha límite es el 17 de marzo.

La cuota 2 vencerá el 14 de abril para edificado y baldío, y el 11 de junio para rural y complementario.

La cuota 3 tendrá vencimiento el 16 de junio para edificado y baldío, y el 8 de septiembre para rural y complementario.

La cuota 4 operará el 6 de agosto para edificado y baldío, y el 5 de noviembre para rural y complementario.

Por último, la cuota 5 del inmobiliario edificado vencerá el 13 de octubre.

ARBA recomendó consultar el estado de cuenta y las opciones de pago a través de sus canales oficiales para aprovechar los beneficios disponibles en 2026.