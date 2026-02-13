ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales. Foto: ANSES

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral de ANSES son otorgadas a personas que tienen una enfermedad o una condición de salud que no les permite trabajar. Para este beneficio se les exige a los ciudadanos contar con un Certificado Médico Oficial (CMO) que debe demostrar que la incapacidad laboral es del 66% o más.

Por otro lado, no podrán contar con otra pensión o jubilación y tampoco podrán estar trabajando bajo relación de dependencia, como autónomo o monotributista. El beneficio debe ser actualizado año a año para mantenerlo con el CMO y ANSES avisó que dará de baja a las personas que no realicen el trámite obligatorio.

Trámites en ANSES Foto: ANSES

Paso a paso: cómo pedir la pensión por discapacidad

Este beneficio es gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y está destinado a personas con una disminución significativa de su capacidad laboral, sin otros ingresos ni beneficios previsionales.

Para iniciar el trámite, es necesario cumplir con una serie de condiciones médicas, sociales y administrativas:

Acreditar una discapacidad del 76% o más, con impacto en la capacidad de trabajar.

No percibir jubilación, pensión ni retiro contributivo.

No contar con bienes ni ingresos suficientes para la subsistencia.

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 5 años de residencia, o extranjero con más de 20 años en el país.

Pensiones por discapacidad, personas con discapacidad. NA

Para poder gestionar el trámite, debe realizarse de forma presencial en las oficinas del ANSES con un turno previo, o a través de los centros de atención local de la ANDIS. Allí, se debe presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Constancia de CUIL

Certificados médicos que respalden la discapacidad

Uno de los pasos clave es contar con el Certificado Médico Oficial (CMO). Este documento, que debe ser emitido por un hospital público o por un profesional autorizado, debe detallar:

Diagnóstico clínico

Evolución de la enfermedad

Grado de incapacidad

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.

Tener hasta 65 años de edad

Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.

No cobrar jubilación ni pensión.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente.

Símbolo Internacional de Acceso. Foto: Unsplash

Qué enfermedades cuentan como incapacidad

Alzheimer

Arterioesclerosis

Artritis Reumatoide

Artrosis

Cáncer (en general y cáncer de pulmón)

Colitis Ulcerosa

Demencia

Enfisema Pulmonar

Epilepsia

Esclerosis Múltiple

Fibrilación Auricular

Glaucoma

Hernia Cervical

Hipertensión Pulmonar

Hipoacusia (disminución auditiva)

Insuficiencia Mitral

Insuficiencia Renal Crónica

Lumbalgia crónica

Lupus Eritematoso Sistémico

Miastenia Gravis

Mal de Parkinson

Patologías severas en las manos

Pérdida de visión

Síndrome de Arnold-Chiari

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en febrero?

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 19 de febrero

DNI terminado en 8: 20 de febrero

DNI terminado en 9: 20 de febrero

Jubilados de ANSES Foto: IA

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: