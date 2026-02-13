Pensiones No Contributivas de ANSES: un grupo de beneficiarios deberá presentar un trámite clave para mantener la prestación
Se trata de uno de los beneficios destinados para aquellas personas que no pueden ejercer sus tareas laborales por razones de salud y se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Es necesario renovar los datos año a año para mantenerlo. Los detalles.
Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral de ANSES son otorgadas a personas que tienen una enfermedad o una condición de salud que no les permite trabajar. Para este beneficio se les exige a los ciudadanos contar con un Certificado Médico Oficial (CMO) que debe demostrar que la incapacidad laboral es del 66% o más.
Por otro lado, no podrán contar con otra pensión o jubilación y tampoco podrán estar trabajando bajo relación de dependencia, como autónomo o monotributista. El beneficio debe ser actualizado año a año para mantenerlo con el CMO y ANSES avisó que dará de baja a las personas que no realicen el trámite obligatorio.
Paso a paso: cómo pedir la pensión por discapacidad
Este beneficio es gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y está destinado a personas con una disminución significativa de su capacidad laboral, sin otros ingresos ni beneficios previsionales.
Para iniciar el trámite, es necesario cumplir con una serie de condiciones médicas, sociales y administrativas:
- Acreditar una discapacidad del 76% o más, con impacto en la capacidad de trabajar.
- No percibir jubilación, pensión ni retiro contributivo.
- No contar con bienes ni ingresos suficientes para la subsistencia.
- Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 5 años de residencia, o extranjero con más de 20 años en el país.
Para poder gestionar el trámite, debe realizarse de forma presencial en las oficinas del ANSES con un turno previo, o a través de los centros de atención local de la ANDIS. Allí, se debe presentar la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Constancia de CUIL
- Certificados médicos que respalden la discapacidad
Uno de los pasos clave es contar con el Certificado Médico Oficial (CMO). Este documento, que debe ser emitido por un hospital público o por un profesional autorizado, debe detallar:
- Diagnóstico clínico
- Evolución de la enfermedad
- Grado de incapacidad
- Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.
- Tener hasta 65 años de edad
- Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.
- No cobrar jubilación ni pensión.
- En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.
- Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente.
Qué enfermedades cuentan como incapacidad
- Alzheimer
- Arterioesclerosis
- Artritis Reumatoide
- Artrosis
- Cáncer (en general y cáncer de pulmón)
- Colitis Ulcerosa
- Demencia
- Enfisema Pulmonar
- Epilepsia
- Esclerosis Múltiple
- Fibrilación Auricular
- Glaucoma
- Hernia Cervical
- Hipertensión Pulmonar
- Hipoacusia (disminución auditiva)
- Insuficiencia Mitral
- Insuficiencia Renal Crónica
- Lumbalgia crónica
- Lupus Eritematoso Sistémico
- Miastenia Gravis
- Mal de Parkinson
- Patologías severas en las manos
- Pérdida de visión
- Síndrome de Arnold-Chiari
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en febrero?
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 19 de febrero
- DNI terminado en 8: 20 de febrero
- DNI terminado en 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero