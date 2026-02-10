ANSES adelantó el calendario de pagos de febrero:

Jubilados de ANSES Foto: IA

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienzan febrero con novedades positivas: además del segundo aumento del año, se confirmó que el calendario de pagos será adelantado, permitiendo que miles de beneficiarios cobren antes de lo previsto.

El organismo previsional también ratificó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, un refuerzo que se viene aplicando desde 2024 y que continuará vigente este año.

Aumentos y extras: qué cobrarán los jubilados en febrero 2026

En febrero, los haberes volverán a ajustarse según el índice de inflación de diciembre, tal como establece el régimen de Movilidad Jubilatoria. Para este mes, ANSES confirmó un incremento del 2,85%, que impactará en todas las jubilaciones y pensiones.

Además del aumento, algunos beneficiarios recibirán un extra adicional:

1. Bono de $70.000

Quienes cobran la jubilación mínima seguirán recibiendo el bono de refuerzo, que se mantiene fijo en $70.000 desde 2024.

2. Aumento por movilidad

El incremento del 2,85% se aplica sobre los haberes de todas las categorías: jubilaciones mínimas, máximas, pensiones no contributivas y PUAM.

Trámites en ANSES Foto: ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026?

Con el aumento y el bono, los montos quedan así:

Jubilación mínima: $429.219,42

(composición: $359.254,35 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.358.940,75

PUAM: $357.403,48

(incluye $70.000 de bono)

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $321.478,04

Pensión por Madres de 7 hijos: $429.219,42

(mínima + bono de $70.000)

Calendario ANSES: febrero tendrá pagos adelantados

ANSES confirmó que en febrero habrá modificaciones respecto al esquema habitual. Debido a ajustes por el calendario de enero, los pagos se adelantan para quienes tienen DNI finalizados en 2 y números posteriores.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Lunes 9 de febrero: DNI 0 y 1

Martes 10: DNI 2 y 3

Miércoles 11: DNI 4 y 5

Jueves 12: DNI 6 y 7

Viernes 13: DNI 8 y 9

Jubilados que cobran la mínima

Lunes 9: DNI 0

Martes 10: DNI 1

Miércoles 11: DNI 2

Jueves 12: DNI 3

Viernes 13: DNI 4

Miércoles 18: DNI 5

Jueves 19: DNI 6 y 7

Viernes 20: DNI 8 y 9

Adulto mayor, ANSES, jubilados. Foto: Freepik / ANSES.

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

Lunes 23: DNI 0 y 1

Martes 24: DNI 2 y 3

Miércoles 25: DNI 4 y 5

Jueves 26: DNI 6 y 7

Viernes 27: DNI 8 y 9

¿Por qué se adelanta el calendario?

El organismo explicó que la liquidación del primer mes del año se vio afectada por un fin de semana largo posterior al viernes 9 de enero. Esto generó un desplazamiento en la programación tradicional, lo que resultó en un adelanto de pagos para el mes de febrero.