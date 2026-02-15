Atención jubilados: después de los feriados de Carnaval, cómo queda la semana de cobros de ANSES en febrero 2026
El organismo previsional también ratificó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, un refuerzo que se viene aplicando desde 2024 y que continuará vigente este año.
Los jubilados y pensionados de ANSES tuvieron el calendario de pagos adelantado. Mientras algunos grupos cobraron antes de los feriados de Carnaval, otros percibirán su jubilación esta semana, según la terminación de su DNI.
Por otro lado, el organismo previsional también ratificó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, un refuerzo que se viene aplicando desde 2024 y que continuará vigente este año.
Calendario ANSES: quiénes cobran después de los feriados de Carnaval
Jubilados que cobran la mínima
- Miércoles 18: DNI 5
- Jueves 19: DNI 6 y 7
- Viernes 20: DNI 8 y 9
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima
- Lunes 23: DNI 0 y 1
- Martes 24: DNI 2 y 3
- Miércoles 25: DNI 4 y 5
- Jueves 26: DNI 6 y 7
- Viernes 27: DNI 8 y 9
Aumentos y extras: qué cobrarán los jubilados en febrero 2026
En febrero, los haberes volverán a ajustarse según el índice de inflación de diciembre, tal como establece el régimen de Movilidad Jubilatoria. Para este mes, ANSES confirmó un incremento del 2,85%, que impactará en todas las jubilaciones y pensiones. Además del aumento, algunos beneficiarios recibirán un extra adicional:
1. Bono de $70.000
Quienes cobran la jubilación mínima seguirán recibiendo el bono de refuerzo, que se mantiene fijo en $70.000 desde 2024.
2. Aumento por movilidad
El incremento del 2,85% se aplica sobre los haberes de todas las categorías: jubilaciones mínimas, máximas, pensiones no contributivas y PUAM.
¿Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026?
Con el aumento y el bono, los montos quedan así:
- Jubilación mínima: $429.219,42 ($359.254,35 de haber + $70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $2.358.940,75
- PUAM: $357.403,48
(incluye $70.000 de bono)
- Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $321.478,04
- Pensión por Madres de 7 hijos: $429.219,42
(mínima + bono de $70.000)
¿Por qué se adelantó el calendario?
El organismo explicó que la liquidación del primer mes del año se vio afectada por un fin de semana largo posterior al viernes 9 de enero. Esto generó un desplazamiento en la programación tradicional, lo que resultó en un adelanto de pagos para el mes de febrero.