ANSES adelantó el calendario de pagos de febrero. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los jubilados y pensionados de ANSES tuvieron el calendario de pagos adelantado. Mientras algunos grupos cobraron antes de los feriados de Carnaval, otros percibirán su jubilación esta semana, según la terminación de su DNI.

Por otro lado, el organismo previsional también ratificó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, un refuerzo que se viene aplicando desde 2024 y que continuará vigente este año.

Calendario ANSES: quiénes cobran después de los feriados de Carnaval

Jubilados que cobran la mínima

Miércoles 18: DNI 5

Jueves 19: DNI 6 y 7

Viernes 20: DNI 8 y 9

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

Lunes 23: DNI 0 y 1

Martes 24: DNI 2 y 3

Miércoles 25: DNI 4 y 5

Jueves 26: DNI 6 y 7

Viernes 27: DNI 8 y 9

Adulto mayor, ANSES, jubilados. Foto: Freepik / ANSES.

Aumentos y extras: qué cobrarán los jubilados en febrero 2026

En febrero, los haberes volverán a ajustarse según el índice de inflación de diciembre, tal como establece el régimen de Movilidad Jubilatoria. Para este mes, ANSES confirmó un incremento del 2,85%, que impactará en todas las jubilaciones y pensiones. Además del aumento, algunos beneficiarios recibirán un extra adicional:

1. Bono de $70.000

Quienes cobran la jubilación mínima seguirán recibiendo el bono de refuerzo, que se mantiene fijo en $70.000 desde 2024.

2. Aumento por movilidad

El incremento del 2,85% se aplica sobre los haberes de todas las categorías: jubilaciones mínimas, máximas, pensiones no contributivas y PUAM.

ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales. Foto: ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026?

Con el aumento y el bono, los montos quedan así:

Jubilación mínima: $429.219,42 ($359.254,35 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.358.940,75

PUAM: $357.403,48

(incluye $70.000 de bono)

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $321.478,04

Pensión por Madres de 7 hijos: $429.219,42

(mínima + bono de $70.000)

¿Por qué se adelantó el calendario?

El organismo explicó que la liquidación del primer mes del año se vio afectada por un fin de semana largo posterior al viernes 9 de enero. Esto generó un desplazamiento en la programación tradicional, lo que resultó en un adelanto de pagos para el mes de febrero.