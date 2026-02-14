¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad es un título fundamental para muchas personas que padecen distintas afecciones. En este marco, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que será fundamental contar con este documento para recibir un apoyo económico clave.

Dentro del marco de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, se creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social. Este programa busca tomar el lugar de las PNC, aunque tienen una diferencia clave.

El requisito fundamental para obtener la nueva pensión por discapacidad de ANSES

La ANSES advirtió que será obligatorio tener el CUD para cobrar este beneficio. Justamente, el Decreto 84/2026 indica que las PNC pasarán a ser Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, siempre que se cumplan con todos los requisitos.

Desde ANSES indicaron que será fundamental contar con el Certificado Único de Discapacidad para cobrar esta prestación, según lo compartido por el sitio EconoBlog.

Un punto importante a tener en cuenta es que aquellos que posean el Certificado Médico Oficial (CMO) deben mantenerlo actualizado, algo que no es una novedad pero sigue siendo obligatorio para cobrar las PNC.

ANSES: los requisitos para la nueva PNC

Acreditar la discapacidad mediante CUD vigente.

No percibir otra prestación previsional incompatible.

Superar la evaluación socioeconómica correspondiente.

Mantener residencia efectiva en el país.

En caso de empleo formal, no superar el tope de dos salarios mínimos, ya que el beneficio es compatible dentro de ese límite.

Cómo tramitar el CUD para el 2026

Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios). Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora. Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen. Una vez realizado y aprobado el trámite, vas a poder visualizar el CUD en la app Mi Argentina. Puede tardar varias semanas e incluso meses.

Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual.

Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:

Parálisis o debilidad muscular.

Amputaciones.

Enfermedades neuromusculares.

Ceguera total o baja visión.

Sordera o trastornos auditivos severos.

Retraso mental.

Trastornos del espectro autista (TEA).

Síndrome de Down.

Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.

