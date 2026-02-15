ANSES confirmó la jubilación mínima de marzo 2026: cuánto cobrarán los jubilados. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuál será el nuevo monto que percibirán los jubilados en marzo de 2026, luego de aplicar el nuevo incremento del 2,9%.

Además, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde hace dos años y se acreditará junto con los haberes del mes.

ANSES confirmó la jubilación mínima de marzo 2026: cuánto cobrarán los jubilados. Foto: Freepik / ANSES.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en marzo 2026?

Con el aumento, los jubilados y pensionados que perciben la mínima recibirán $439.600,87. En tanto, aquellos que cobran la jubilación máxima accederán a $2.487.063,96.

Es importante recordar que los aumentos de jubilaciones se aplican mensualmente y se calculan en función de la inflación oficial publicada por el INDEC, lo que busca garantizar la actualización constante de los ingresos de los jubilados. Los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $369.493. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $439.439.

Jubilación máxima : $2.495.599. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $295.595 y un total de $365.595 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $258.646. Sumando el bono, el depósito llega a $328.646.

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $369.493.

Los aumentos de jubilaciones se aplican mensualmente y se calculan en función de la inflación oficial publicada por el INDEC. Foto: IA

Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que continúe.

Calendario de cobros ANSES para marzo 2026

Para el próximo mes, los pagos se organizan según la terminación del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima:

Documentos terminados en 0: 09 de marzo.

Documentos terminados en 1: 10 de marzo.

Documentos terminados en 2: 11 de marzo.

Documentos terminados en 3: 12 de marzo.

Documentos terminados en 4: 13 de marzo.

Documentos terminados en 5: 16 de marzo.

Documentos terminados en 6: 17 de marzo.

Documentos terminados en 7: 18 de marzo.

Documentos terminados en 8: 19 de marzo.

Documentos terminados en 9: 20 de marzo.

Cuánto recibirán los jubilados en marzo: ANSES anunció el nuevo monto y las fechas de cobro. Foto: X @ansesgob

Jubilados que cobran más que la mínima:

Documentos terminados en 0 y 1: 23 de marzo.

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo.

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo.

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo.

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo.

El anuncio de ANSES permite que los jubilados planifiquen sus gastos y cobren sus haberes con antelación, incluyendo tanto el incremento mensual como el bono extraordinario, consolidando así la previsibilidad de los ingresos de uno de los sectores más vulnerables del país.