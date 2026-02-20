Empleadas domésticas: cuándo será el primer aumento salarial de 2026 y qué se puede esperar de la negociación
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares analizará la actualización de las remuneraciones mínimas tras meses de escalas congeladas. El encuentro definirá el primer aumento del año, en un contexto marcado por la inflación y el debate de la reforma laboral, que también podría introducir cambios en el régimen del sector.
El sector de trabajadoras de casas particulares vuelve a ser protagonista en el inicio de 2026. Tras varios meses con escalas congeladas, ya existe una fecha clave para definir el primer aumento salarial del año, un avance muy esperado en un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo.Según la Resolución 1/2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) convocó a una reunión plenaria para el 24 de febrero a las 11 horas, donde se analizará la evolución de las remuneraciones mínimas y se debatirá un posible ajuste en las distintas categorías del régimen laboral previsto por la Ley 26.844.
Por qué esta reunión es tan importante
El sector llega a 2026 con salarios que no registran modificaciones desde diciembre, cuando las trabajadoras aún percibían el bono extraordinario por horas trabajadas. En enero, ese extra se integró al salario básico, pero no hubo nuevos incrementos, lo que genera preocupación frente a la suba de precios acumulada en los últimos meses.
La paritaria será clave porque definirá los nuevos mínimos que impactarán en:
- El salario mensual y por hora.
- Los aportes y contribuciones.
- Las liquidaciones de vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones.
- El adicional por antigüedad, que es del 1% por cada año trabajado.
Cómo llega el sector a la mesa de negociación
Las escalas vigentes que hoy rigen para febrero 2026 —y que funcionarán como base de discusión— son las siguientes (modalidad con retiro):
- Tareas Generales: $3.250,13 por hora / $398.722,14 mensuales.
- Cuidado de Personas: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales.
- Supervisores: $3.895,56 por hora / $485.961,09 mensuales.Estos valores ya contemplan la integración del bono de noviembre y diciembre 2025 al básico en enero 2026.
¿Cuándo impactaría el aumento?
Si en la reunión del 24 de febrero se alcanza un acuerdo, la resolución correspondiente debería publicarse en el Boletín Oficial en los primeros días de marzo.Esto significa:
- Trabajadoras mensualizadas: verían el ajuste en la liquidación de comienzos de marzo.
- Trabajadoras por hora: el incremento se aplicaría de manera inmediata desde la publicación oficial, tal como sucede en cada actualización de escala salarial.
Reforma laboral: un factor que también pesa
La discusión salarial no ocurre en un vacío. En simultáneo, el Congreso debate una reforma laboral que incluye cambios específicos para el régimen de casas particulares. Entre los puntos más relevantes se encuentran:
- Ampliación del período de prueba a seis meses.
- Ajustes en la modalidad de pago de salarios.
- Redefinición del sistema de actualización de créditos laborales.Estas modificaciones buscan reforzar la autonomía de la Ley 26.844 frente a la Ley de Contrato de Trabajo, lo que podría alterar la dinámica de futuras negociaciones y la protección del sector.