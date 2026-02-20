Sueldo de empleadas domésticas Foto: Foto generada con IA

El sector de trabajadoras de casas particulares vuelve a ser protagonista en el inicio de 2026. Tras varios meses con escalas congeladas, ya existe una fecha clave para definir el primer aumento salarial del año, un avance muy esperado en un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo.Según la Resolución 1/2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) convocó a una reunión plenaria para el 24 de febrero a las 11 horas, donde se analizará la evolución de las remuneraciones mínimas y se debatirá un posible ajuste en las distintas categorías del régimen laboral previsto por la Ley 26.844.

Salario Mínimo, Vital y Móvil; SMVM; dinero; salario; sueldo. Foto: NA.

Por qué esta reunión es tan importante

El sector llega a 2026 con salarios que no registran modificaciones desde diciembre, cuando las trabajadoras aún percibían el bono extraordinario por horas trabajadas. En enero, ese extra se integró al salario básico, pero no hubo nuevos incrementos, lo que genera preocupación frente a la suba de precios acumulada en los últimos meses.

La paritaria será clave porque definirá los nuevos mínimos que impactarán en:

El salario mensual y por hora.

Los aportes y contribuciones.

Las liquidaciones de vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones.

El adicional por antigüedad, que es del 1% por cada año trabajado.

Cómo llega el sector a la mesa de negociación

Las escalas vigentes que hoy rigen para febrero 2026 —y que funcionarán como base de discusión— son las siguientes (modalidad con retiro):

Tareas Generales: $3.250,13 por hora / $398.722,14 mensuales.

Cuidado de Personas: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales.

Supervisores: $3.895,56 por hora / $485.961,09 mensuales.Estos valores ya contemplan la integración del bono de noviembre y diciembre 2025 al básico en enero 2026.

Empleada doméstica. Foto: Unsplash

¿Cuándo impactaría el aumento?

Si en la reunión del 24 de febrero se alcanza un acuerdo, la resolución correspondiente debería publicarse en el Boletín Oficial en los primeros días de marzo.Esto significa:

Trabajadoras mensualizadas: verían el ajuste en la liquidación de comienzos de marzo.

Trabajadoras por hora: el incremento se aplicaría de manera inmediata desde la publicación oficial, tal como sucede en cada actualización de escala salarial.

Reforma laboral: un factor que también pesa

La discusión salarial no ocurre en un vacío. En simultáneo, el Congreso debate una reforma laboral que incluye cambios específicos para el régimen de casas particulares. Entre los puntos más relevantes se encuentran: