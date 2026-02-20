Fechas de cobro para jubilados y pensionados en marzo de 2026:

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dio a conocer el cronograma de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a marzo de 2026, un mes que llegará con aumento por movilidad del 2,9%, ajustado según la inflación de enero medida por el INDEC. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000, lo que refuerza los ingresos de quienes perciben el haber mínimo.

Este incremento se aplica de forma automática sobre los haberes de febrero y alcanza a todas las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluidas las Pensiones No Contributivas (PNC). El ajuste forma parte de la actualización mensual vigente desde 2024, lo que garantiza que las jubilaciones acompañen la evolución de precios con un rezago de dos meses.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en marzo de 2026?

Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima asciende a $369.600 aprox., aunque quienes reciben este haber percibirán también el bono fijo de $70.000, por lo que el ingreso total será cercano a $439.600. Este refuerzo continúa sin cambios nominales desde 2024, por lo que no se ajusta por movilidad.

En tanto, la jubilación máxima pasará a ubicarse alrededor de $2.487.000, monto que no incluye bono adicional. Para quienes superan la mínima pero no alcanzan el límite equivalente a mínima + bono, ANSES aplicará un refuerzo proporcional para garantizar un piso de ingresos similar.

Calendario de pagos: jubilados con haber mínimo

Los pagos comienzan el lunes 9 de marzo de 2026 y se organizan según la terminación del DNI:

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Pagos para jubilados que superan el haber mínimo

Este grupo comenzará a cobrar desde el lunes 23 de marzo, con la siguiente distribución:

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC también aplican el incremento del 2,9% y comienzan a pagarse desde el 9 de marzo según este orden:

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Este calendario forma parte del esquema anual oficializado por ANSES y garantiza que los jubilados reciban sus haberes actualizados sin necesidad de realizar trámites adicionales. Marzo llega con aumento confirmado, refuerzos vigentes y un cronograma ordenado para asegurar previsibilidad en los pagos.