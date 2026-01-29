Prepagas

El Gobierno oficializó la suspensión del registro de otras trece empresas de medicina prepaga que se encontraban habilitadas de manera provisoria o con trámites pendientes para consolidar su inscripción definitiva. La medida se dispuso a través del Boletín Oficial de este jueves 29 de enero en el marco de un proceso de revisión y depuración del sistema de salud privado impulsado desde comienzos de 2024.

La decisión fue comunicada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud, que rechazó la inscripción definitiva de esas entidades por no haber completado la documentación y los requisitos exigidos por la Ley 26.682 para operar dentro del mercado de salud privado.

Según informó el organismo, la medida no solo canceló los registros provisorios que tenían estas empresas, sino que también notificó formalmente a los afiliados de las compañías involucradas sobre el inicio de las instancias administrativas pertinentes.

Medicina prepaga

Las 13 empresas de medicina prepaga eliminadas por el Gobierno

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano).

Esta tanda se sumó a otras acciones iniciadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, que desde principios de este 2026 ya había dado de baja a varias prepagas, llevando el total de empresas excluidas del sistema a más de 155 en lo que va de 2026.

Según el Gobierno, estas decisiones se dieron en un proceso de “reordenamiento” del sistema de salud privado, con el objetivo de fortalecer los controles sobre las prestadoras, exigir cumplimiento de requisitos administrativos y mejorar la transparencia y regulación del sector. La revisión del padrón de empresas habilitadas y la eliminación de registros provisionales forman parte de una política más amplia que busca actualizar y ordenar el mercado de prepagas, garantizando que solo operen aquellas organizaciones que cumplan con los estándares establecidos por ley y eviten riesgos para los afiliados.